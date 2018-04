Al Trono Over Sossio in crisi. E Domenico prova a dimenticare Tina

Al Trono Over di “Uomini e Donne”, Sossio Aruta ha il tempo, la voglia e il carattere di frequentare tre donne insieme. Ursula da far conoscere alla mamma, Chiara da portare in albergo e Lidia da conquistare perché resiste al suo fascino. Giorgio Manetti vorrebbe recuperare alla sua causa Paola che si è riproposta, mentre Domenico rifiuta una corteggiatrice. Tina Cipollari a sorpresa: “Ho portato le corna sempre con dignità”.

“Sossio’s Harem”

Sossio Aruta, che per oggi ha scelto pettinatura a cresta di gallo con pantaloni da marinaretto alla caviglia e giacca da sera nera dai baveri lucidi, ha fatto tripletta di sedie rosse. Va via più di un barattolino di gelato di fronte a un film d’amore. Con Ursula ha fatto un weekend lungo. La dama ha conosciuto la mamma del cavaliere, l’ha visto giocare a calcio, ma l’ha visto anche affrontare la sofferenza per la lontananza dei bambini. Sossio conferma: “Mi ha visto piangere. Io sono descritto come il mostro della situazione. Mi è dispiaciuto coinvolgerla ma mi è stata vicina. La conoscenza prosegue però non c’è ancora l’esclusiva”. Ovvio: la non esclusiva significa che Aruta ha una sorpresa. E così è. La De Filippi fa entrare Chiara (che l’ultima volta gli disse “buffone” perché aveva rivelato la notte insieme) e Lidia. Il chiarimento è un peggioramento della situazione. Sintesi: ci sono tre donne e sempre un’unica stanza d’hotel. L’uomo vuole continuare a conoscere Chiara e lei pure: “Ci riprovo”. Gianni Sperti sottolinea: “E allora poi non venite a lamentarvi di niente”, mentre Tina Cipollari esplode: “Ursula che donna sei? Ma cosa aspetti a dirgli ‘sei stato con me in albergo, ho conosciuto tua madre e ora vuoi frequentare Chiara?!” e quella: “Ho i miei tempi. Sossio, mi dici se Chiara ti piace?”. Tina sbrocca: “Sei scontata, sei una donna finta, una donnetta! Fai questa domanda perché poi vuoi rivelare che in privato ti ha detto di non essersi trovata bene”, ma Ursula smentisce: “No, ho avuto solo una sensazione personale da donna” e l’opinionista: “Busciardaaa!”. Sossio ha perso la parola, trema, non risponde, dribbla male. Il bello è che in questo “casino non royale”, Lidia non ha ancora proferito parola. Queen Mary non ci si raccapezza: “Per essere chiari vedi Ursula e Chiara. E Lidia?”, “Vorrei uscire anche con lei”, ma Lidia non è interessata. La De Filippi tira un sospiro di sollievo e Sperti si spalma a terra stufo della “sossiaggine” delle donne. Si vola quando il cinquantenne balla con Ursula e Chiara lo provoca chiedendo a Francesco (quello che voleva frequentarla) di danzare. La signora dagli occhi azzurri e dal carattere di un’ameba si prende un clamoroso palo: “No, no, una donna così non la voglio”.

“Pennuto spennato”

Giorgio Manetti ha cambiato fondotinta, ma ha la stessa prosopopea di sempre: “Mi hanno accusato per una mossa innocente, una mano sul fianco quando qui dentro succedono cose indicibili. Sono contento però che Paola la scorsa settimana ha precisato che sono una persona perbene e si è riproposta”, Gianni Sperti non concorda: “Non ricordo una mano. Ricordo desiderio e trasporto in un vicolo”. Dove vuole arrivare il gabbiano affamato di visibilità? Ecco: “Maria, non credo che Paola sia colpevole di qualcosa e forse potrei riprendere la conoscenza. Sono stato lusingato dalle parole di Paola, vediamo, magari ci risentiamo in settimana”. Gemma Galgani si rinfila nelle vicende di Giorgio venendo meno alla promessa di aver imbalsamato il gabbiano e di non considerarlo nemmeno per metterlo sul caminetto di fianco al gufo. Queen Mary coglie l’interesse: “Gemma, tu che c’entri? Che t’importa? Dovrebbe essere interessata Alessandra (la donna che frequenta il Manetti, nda)” e la Galgani: “Mi interessa questo suo cambiamento per la famosa coerenza” e la De Filippi: “Se lui si dovesse fidanzare? Sopravvivi?” “Ehhhh? Ma tanto non si fidanza” è la schioppettata della dama di Torino, mentre Giorgio Manetti si liscia da solo: “Sarebbe un problema grosso”. Il fiorentino è talmente in crisi di astinenza da “lucina rossa” che finge di interessarsi alla storia tra Donatella Lopar e Tomas: “Se ho capito bene contesti le sue aspirazioni di vita future non attuali”. Ecco, appunto, non ha capito una cippa lippa. Semplicemente la donna non si fida di Tomas perché pensa che sia un po’ bugiardo. Provano a chiarirsi su invito della De Filippi. Per ora è un nulla di fatto.

“Le corna”

Vittoria è venuta a conoscere Domenico, l’esuberante spasimante di Tina. L’uomo non è soddisfatto, nicchia davanti alla signora di Roma che scherza con l’opinionista: “Mi dispiace portartelo via”. La Cipollari, che nel frattempo ha indossato un paio di corna finte, fa un’uscita “sospetta”: “Tranquilla, io le corna l’ho sempre portate con molta disinvoltura”. Domenico non accetta la corteggiatrice: vuole riflettere. Le farà sapere. La puntata finisce con il muso di Ida Platano, amareggiata perché Riccardo non l’ha invitata a ballare. Ormai è certo: sono i nuovi Gemma e Giorgio. E non se ne sentiva la mancanza.