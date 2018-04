La stoccata di Selvaggia Lucarelli a Onestini e Tonon. Ecco cosa è successo da Costanzo

Luca Onestini e Raffaello Tonon, ospiti al “Maurizio Costanzo Show” hanno presentato il libro “Gli Oneston”, in libreria dal 22 maggio, ma la blogger Selvaggia Lucarelli ha riservato loro una frecciatina maliziosa: “Siete una coppia di fatto”.

Maurizio Costanzo ha interrogato i due ex gieffini sul libro: “Per non stare mai tranquilli, ecco il vostro libro”. Raffaello Tonon: “Racconta di come siamo dietro le quinte, nella vita di tutti i giorni” e Luca: “Quando stiamo insieme, ci divertiamo moltissimo”, poi Tonon con ironia: “Il libro va preso per quello che è, con ironia. Non è un grande classico della letteratura. E’ la storia di un’amicizia nata per caso. Basta che non lo recensisca la Lucarelli altrimenti lo stronca”.

La giornalista de “Il Fatto Quotidiano” alla proposta di ricevere una copia in regalo ha risposto con una punta di sarcasmo: “Mi basta un pdf. Ricordo una frase usata per un libro di Fabio Volo “speriamo che gli alberi non si vendichino per la carta usata”. Costanzo ha indagato per comprendere l’utilità del libro: “E allora cosa c’è al di là della telecamera?” Tonon stava spiegando quando la Lucarelli velenosetta ha aggiunto: “Mi incuriosiscono molto, sono una coppia di fatto”. Luca Onestini non ha gradito, ha cambiato espressione e sussurrato: “Ma no, cosa c’entra la coppia di fatto!”, mentre Tonon con calma: “Sì, se vogliamo dire nel senso che nessuno pensava che fosse un’amicizia vera, che fosse nata ad arte per il Grande Fratello, in realtà oggi si deve ricredere. Una bella amicizia nata in età adulta”, ma la Lucarelli ha messo pepe: “Leggo un po’ di imbarazzo su coppia di fatto” e Tonon: “Nessun imbarazzo”. Luca ha abbassato la testa contrariato mentre la giornalista ha accennato un sorriso e incalzato: “Eppure leggo imbarazzo” (secondo i social voleva alludere alla sessualità non dichiarata di Tonon, nda), ma sempre Raffaello ha ribadito: “Alcun imbarazzo”.

Subito dopo la registrazione del “Maurizio Costanzo Show”, sul profilo Instagram di “Fuffy” è comparsa una foto insieme a Luca e un commento: “Questa è l’immagine dell’ARMONIA che è poi quello che rappresenta la vera amicizia, far coesistere due mondi così diversi tra di loro e farli andare in perfetta armonia”.