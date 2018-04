"La mia donna ideale è Romina". Così a The Voice Al Bano ha annientato Loredana Lecciso

Le blind audition di “The Voice of Italy” vanno avanti e Al Bano è coach sempre più protagonista. Bravissimo, simpatico e moderno con un debole per gli acuti. Ma stasera concede ancora una volta il fianco al gossip: "La mia donna ideale? Romina”.

Al Bano è stato l’unico a girarsi per Angela, ex cantante di Amici 12. Conquistato dai suoi acuti,entra di default nella squadra del leone di Cellino San Marco. J-Ax ha ironizzato: “Ma hai tutte donne in squadra”. “No, non è vero, ci sono anche due uomini”. E quello: “Hai un harem!”. Cristina Scabbia tira fuori un battutone: “Lui non è Al Bano, è Al Bone”. Tanto è bastato per dare il là a J-Ax: “Ma qual è il tuo tipo ideale di donna?” e l’ugola di Cellino: “come? Io ne ho avute solo due…”. “Sì, ma come deve essere?”. “Hai presente Romina? Pensa a lei, quella è la mia donna ideale”. “Ah però” ha risposto J-Ax. E dunque Loredana Lecciso non sembra essere andata troppo lontano dalla verità: la Power c’è ed è presentissima.

Tornando alla musica, Al Bano ricorda: “Io sto aspettando qualcosa che mi sconvolga”. Battute pronte anche tra J-Ax e Ermal Meta seppure a distanza. Il rapper scherza: “Ermal Meta ha un nome da pomata per gli strappi muscolari ma è uno degli autori più bravi della musica italiana contemporanea”, a stretto giro su Twitter risponde il coach di “Amici 17”: “Zio quando vuoi ti metto un po’ di pomata”. Nel frattempo Renga ha completato il suo team.