Grande Fratello Nip senza diretta notturna

Il Grande Fratello Nip, che sarebbe meglio ribattezzare Svip, farà il suo debutto mercoledì 18 aprile. Sono diverse le novità dell’edizione targata Barbara D’Urso. La conduttrice è chiamata a una piccola impresa: ridare lustro a un reality che negli ultimi anni era talmente appannato da dover essere sospeso. Il GF15 durerà due mesi, sarà infarcito di “parenti di, fidanzati di”, ci sarà la camera degli ospiti e un posto peggiore della cantina. Nuovo anche il divano del confessionale.

Tra le novità però ce n’è una che non convince: niente diretta notturna su Mediaset Extra, quella che ha decretato il successo dell’edizione Vip. Il palinsesto del canale 34 del digitale terrestre sarà rivoluzionato con il live 7 giorni su 7 dalle 10 del mattino, orario della sveglia, alle 2 di notte quando le luci della Casa dalla porta rossa si spegneranno per gli inquilini e per il pubblico. Una decisione anomala perché sono proprio le ore notturne a rivelare i lati oscuri dei concorrenti o gli intrighi di casa.