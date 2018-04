Tre super-boni reclusi nel casale, così inizia il Grande Fratello

A "Pomeriggio Cinque", Barbara D'Urso ha dato alcune anticipazioni sul Grande Fratello (Nip) che condurrà a partire da martedì 17 aprile. "Volete che la D'Urso torni al GF e non ci siano super-boni?" ha detto scherzando Barbara da Cologno. "Ecco tre super-boni li abbiamo chiamati così sono stati rinchiusi in una struttura detta il Casale. Per loro il Grande Fratello inizia oggi". Poi parte una clip in cui si vede il fisico scultoreo di Valerio, Simone e Filippo, ma non il volto. E l'interesse per il Grande Fratello cresce.