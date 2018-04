"Amici", la prof Celentano agguerrita contro la ballerina in sovrappeso: "Non illudo i ragazzi"

Sabato alle 21.10 andrà in onda la seconda puntata di “Amici 17” e le polemiche non sono mancate: dal peso di Lauren Celentano alla mancanza di carisma di alcuni cantanti come Biondo o Matteo. Dopo i video di Heather Parisi contro la maestra Alessandra Celentano, Marco Bocci e Simona Ventura, la stessa Celentano affida il suo punto di vista al settimanale “Oggi”.

In un’intervista alla rivista diretta da Umberto Brindani, l’insegnante di danza classica precisa: “Il ballerino lavora con il corpo, per danzare ci vuole un certo fisico. Se sono in sovrappeso faccio un salto e rischio di farmi male. Se un ragazzo vuole giocare a basket a livello agonistico ma è alto solo 1,60 cm non può farlo. Il discorso è semplice ma non viene capito”. La Celentano è convinta che “viviamo in un mondo di buonisti. E’ facile dire ‘sei un grane ballerino’ per avere l’applauso del pubblico. Io invece faccio il bene dei ragazzi, non li illudo. Tra l’altro non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto ora lavorano per grandi compagnie”. Sabato sera, secondo round tra i professori.

Sul suo profilo Instagram Alessandra Celentano ha anche postato una frase della stella della danza italiana, scomparsa a febbraio scorso, Elisabetta Terabust: “È una professione durissima ed è inutile coltivare false speranze a chi non ha alcuna possibilità di diventare ballerino. Sono troppo severa? Forse ma lo sono stata anche con me stessa”.