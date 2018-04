Trono Over, Donatella offende Tomas e lui se ne va. Gemma Galgani "pretende" la sedia rossa

Altro che due cuori e una capanna. Al Trono Over va in scena la più brutta delle storie d’amore. Donatella Lopar non è contenta della sua storia con Tomas perché “non ha la macchina”. Il cavaliere si alza e se ne va. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono detti addio per l’ennesima volta, mentre Gemma Galgani non vuole più l’elemosina.

“L’elemosina”

Il dating show si apre con Tina Cipollari che stuzzica un uomo nuovo del parterre: “Sembra un manichino”, poi entra Gemma Galgani. Il primo siparietto è imbarazzante: la dama di Torino vuole regalare una t-shirt d’incoraggiamento a chi osa mettersi contro Tina, ma fa un buco nell’acqua. Nessuno la vuole, a fatica si trova una signora disposta a regalarla ai nipotini. La Galgani ha chiuso con Giocondo e Pino e ha riflettuto molto. All’alba dei 70 anni ha preso una decisione importante in campo sentimentale: “Sembra che gli uomini che frequento mi facciano la carità con i sentimenti. Io mi ritaglio il tempo e mi metto a disposizione, ma adesso basta. Maria, avrei piacere di essere considerata e corteggiata. Non ho più voglia di corteggiare nessuno. Sono stanca di elemosinare attenzioni e sentimenti”. Poi prova a innescare il catfight con Tina, ma né l’opinionista né la De Filippi le offrono spazio per muoversi così è obbligata ad alzarsi e sedersi fra le altre dame. Per oggi niente show.

“I Planieri”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati di nuovo in alto mare dopo l’abbraccio e il bacio dell’ultima puntata. Ida ammette che non si sono più visti per scelta del dilf pugliese. La De Filippi domanda: “Perché hai interrotto?”, “Per problemi di comunicazione. Volevo tempo per dimenticare che lei ha ballato con Sossio (un mese fa, nda) e che ha il suo numero di telefono” e Ida: “Quando uno vuole bene, la rabbia la mette da parte”. Riccardino minaccia di svelare perché ha cambiato idea e già si pensa a qualcosa di indicibile. Ci sfreghiamo le mani e puff! Ci riafflosciamo sul divano a sentire lo scoopettino di Riccardo: “Ho scoperto che era stato Gianni a dirle di ballare con Sossio”. Tutto qua? Eh sì. L’ex calciatore interviene: “Questo buffone non sa più che dire”, Riccardo esce per non litigare, ma dietro le quinte gli dice “mava****mammete”. E si sfiora la rissa. Poi entrambi chiedono scusa e si stringono la mano. Tina lo bolla: “E’ proprio uno scemetto, ha un cervello piccino. E’ un gran cornuto”. A spiegare il senso della vita ci pensa l’ologramma di Tinì: “Sono due arieti, caratteri forti”. Meravigliosa. Grazie a Salvatore, si scopre che il cavaliere ha trascorso la sera della cena mancata con Ida in compagnia di un amico e due ragazze. La dama alza la paletta dello stop ma accusa Riccardo: “Non sei più interessato a me e non sai come dirmelo”. Cara Ida, è come se te lo avesse detto.

“A piedi nudi nel parco”

Tomas e Donatella, la non simpatia fatta persona, sono felici. O almeno lui lo crede. L’istruttrice di fitness ci mette al corrente che “lui interagisce con il cane e questo era fondamentale, finalmente possiamo fare le cose a tre”, “Beh, è un doberman” ha il coraggio di dire l’uomo. Ma Maria De Filippi è stupita: “Non capisco, la redazione dice che ci sono dei problemi” e la donna: “Lui si chiude e si mette sulla difensiva, non mi dice le cose, non lo vedo contento del suo lavoro. Non lo conosco abbastanza”. L’uomo cade dal pero e si fa molto male: “Questa cosa mi giunge nuova. Cosa dici? Siamo stati insieme per quattro weekend, dal giovedì alla domenica, abbiamo incontrato i tuoi amici. Stai dicendo una ca***ta” e quella: “Non prendo in giro nessuno. Vedi come sei quanto ti arrabbi?”. Ma la De Filippi ci vuol vedere chiaro: “Ma lei ha raccontato alla redazione che non vede in te l’uomo stabile che vorrebbe al suo fianco. Lei è indipendente e vuole un uomo indipendente. Con un lavoro stabile. Tu invece non ce l’hai e vivi con i tuoi genitori”. Gratta, gratta, si scopre che Donatella non è poi così entusiasta. Il sorriso di Tomas si spegne: “Mi stai facendo passare per un coglione”. Tina e Gianni punzecchiano: “Non sei abbastanza ricco e sei troppo serio”. La dama tergiversa, Tomas si sta ancora riprendendo dal tonfo quando arriva il colpo di grazia by Maria: “Ha detto pure che non hai la macchina”. E' in pedibus: “Non ho la macchina?! Non ho un lavoro stabile, ma che c***o dice? Ma va’…” e torna a sedersi umiliato. Alla prossima passeggiata.