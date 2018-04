La figlia di Heather Parisi smentisce la mamma: "Biondo non sa cantare"

Heather Parisi sta tenendo alta l’attenzione intorno ad “Amici”. Dopo aver criticato parte della commissione esterna e la maestra Alessandra Celentano, ritenuta eccessivamente severa, ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram in cui la figlia la “sbugiarda”. Elisabeth fa un massaggio al collo alla mamma che ironizza: “Diranno sfruttamento dei minori” e la piccola: “Ma perché hai detto che mi piace Biondo? Quando non mi piaceva? Lui non sa cantare. Veramente non sa cantare”, Heather ride: “Stai scherzando?”, “No, non sto scherzando”.

Sono centinaia i commenti sotto il video e quasi tutti concordano con Elisabeth. Che dirà Biondo sabato sera durante la seconda puntata di "Amici17"?