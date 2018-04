Grazie Fabrizio. Così gli amici del mondo della tv hanno ricordato Frizzi

Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo scorso, è nel cuore della gente e dei colleghi che lo hanno ricordato in tanti modi diversi. Il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ha raccolto quelli più simbolici.

Antonella Clerici, sua grande amica, è entrata nello studio de “La Prova del Cuoco” ed è scoppiata in lacrime: “Non riesco a parlare, Fabrizio ha fatto tanto per gli altri, tanta beneficienza che nessuno sapeva. Era un uomo straordinario, la gente l’ha capito. Lui era un personaggio amato”. Delicato il ricordo di Carlo Conti : “Queste sono le chiavi dello studio: tante volte ce le siamo scambiate con Fabrizio: era un gioco. Io il pilota e lui il copilota. Oggi vorrei essere in qualsiasi parte del mondo tranne che in questo studio”.

Milly Carlucci gli ha dedicato un ballo nell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, programma cui Frizzi aveva partecipato nel 2005. Federica Sciarelli, la conduttrice di “Chi l’ha visto?”, ha indossato un tailleur nero: “Sono vestita di nero in segno di lutto e di rispetto per un grande uomo. Fabrizio Frizzi se n’è andato e questo ci dimostra che la vita è un soffio, ma ci rimarrà dentro la sua risata, la sua grazia, la sua professionalità e la sua dolcezza”.

Il cordoglio non ha conosciuto campanilismi. Maria De Filippi ha sospeso il dating show “UominieDonne” e ad “Amici” ha raccolto la testimonianza dell’ex moglie Rita Dalla Chiesa: “Lo chiamavo ufficiale e gentiluomo per la correttezza e il rispetto con il prossimo e per la gentilezza nei sentimenti”. Maurizio Costanzo gli ha reso omaggio: “Ho perso un amico ed era per tutti uno di famiglia”.

Barbara D’Urso ha rivelato che nell’ultimo messaggio, Frizzi scrisse: “Ti mando un abbraccio ma ce lo daremo di persona”. Anche “Striscia la Notizia” lo ha ricordato: “Continueremo a pensarlo” hanno detto Ficarra e Picone.