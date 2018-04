Ballando con le stelle: incidente per Porcella a rischio la puntata di sabato

Il bel Francisco Porcella molto probabilmente non sarà in gara sabato prossimo a Ballando con le stelle. Il celebre surfista, campione delle evoluzioni in mare, stavolta si è fatto fregare da un ragazzino che gli ha tagliato la strada mentre stava "surfando" sulla neve. Così il concorrente del reality di Raiuno condotto da Milly Carlucci s'è ritrovato su un lettino di ospedale. Come sta ora lo annuncia sui suoi profili social lo stesso Francisco.

Sembra molto difficile, dalle parole del concorrente sardo, una sua partecipazione alla gara di sabato prossimo. La conferma arriverà solo nelle prossime ore. Anastasia Kuzmina freme, ma Francisco conciato com'è certo non potrà lasciarsi andare alle sue solite evoluzioni. E ballare con il braccio al collo è impresa ardua.