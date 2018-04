Al Bano tra l'affaire Lecciso e la ricerca della nuova Adele: "The Voice? Uno spasso"

Al Bano Carrisi ha rivelato di essersi separato da Loredana Lecciso a dicembre e dunque ha iniziato l’avventura di “The Voice of Italy” da single. Al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, il leone di Cellino San Marco ha confermato di divertirsi molto a fare il coach: “The Voice è uno spasso”.

Al Bano, 74 anni, è il coach più simpatico del talent show di RaiDue. Le “blind audition” e i social lo hanno incoronato mattatore: “Mi sto proprio divertendo, funziona tutto alla grande. Io la parola giudice me la tolgo di dosso. Preferisco “ricercatore di talenti”. Quello sì. Sto cercando dei talenti e c’è l’imbarazzo della scelta. (…) ai ragazzi dico sempre: ricordate che le sconfitte di oggi sono le vittorie di domani”.

L’ugola nazionalpopolare ha una visione non stereotipata del cantante moderno: “Adele non ha puntato sulla presenza fisica. Il vero talento è un’eccezione e devi saper pescare in mezzo alle eccezioni. Francamente non mi aspettavo che molti concorrenti mi scegliessero. Il segreto per scoprire talenti è il cuore. Gli artisti devono emanare vibrazioni. Il termometro è l’emozione. (…). Ecco, devi trovare quelli che mettono quel qualcosa in più. Ci vuole arte per stare in questo mestiere”.

Al Bano, gran intenditore di musica, svela di odiare gli imitatori: “Mi piacciono quelli che sanno produrre qualcosa di nuovo anche con una canzone che è sulla bocca di tutti. Che cosa ci può essere ancora di nuovo? Nel mondo tutto si rinnova. Anche nel modo di cantare. Pensi ai salti di ottava dei Negramaro, pensi al rap, pensi a Ghali che ha trovato questa nuova dimensione di canto. Nella musica niente è definito. Sappiamo solo quello che abbiamo sentito, non quello che sentiremo”.



Durante l’intervista al settimanale, Al Bano conferma che si fermerà per un po’, per recuperare l’Al Bano super efficiente di sempre: “Sarà un anno, sette mesi, vediamo quanto tempo riuscirò a stare fuori. Sa quando ho fatto una vacanza vera? Quando ho partecipato all’Isola dei Famosi”.