Barbara D'Urso "una e trina" svela il Grande Fratello Nip

Barbara D'Urso ha iniziato il conto alla rovescia: martedì 17 aprile sarà alla conduzione del Grande Fratello Nip. Dopo 14 anni ritorna a “casa” senza abbandonare "Pomeriggio 5” e “Domenica Live”. L’attrice-presentatrice si racconta al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" e svela il suo GF quasi obbligato a essere un successo.

"È ufficialmente una e trina” esordisce il giornalista. “Non so ancora come incastrerò tutto, dirette, riunioni” dice la D’Urso che aggiunge: “Mediaset me l’ha proposto a settembre ma avevo declinato l’invito (…) alla fine ho ceduto”. Saragò le chiede: “Com'è cambiata la D'Urso in questi 14 anni?”. “Fisicamente? Devo dire che i vestiti di allora mi calzano ancora perfettamente. Televisivamente sono un'altra persona: da dieci anni mi occupo anche di cronaca, politica, attualità (…). Ci saranno tre D’Urso diverse, quella di Pomeriggio Cinque, quella di Domenica Live e quella del Grande Fratello, differenti nei contenuti proposti e anche nei look”.

Poi passa a spiegare le differenza con l'Isola e il GF Vip: “Gli altri due format sono molto più forti perché i vip sono subito identificabili e hanno già un loro pubblico. Gli ascolti dei reality vip sono imparagonabili. Però il GF resta un format pazzesco e la nostra missione è rilanciarlo”.

Barbara D’Urso,che nei suoi programmi non nasconde di essere emozionata al ritorno in prime time, dà anche alcune anticipazioni: “La casa è stata rinfrescata, colori e arredi diversi, nuove stanze segrete. Ci sarà la camera degli ospiti e una zona molto disagiata e molto caotica che avrà un’ambientazione estiva. Puntiamo sulle storie e ci saranno concorrenti già apparsi in tv o sui giornali. Non sono vip ma hanno una certa notorietà. Fidanzati di personaggi noti, persone con cognomi importanti e poi gli sconosciuti: studenti, elettricisti, commesse… Sarà davvero un bello spaccato d’Italia: lavoratori e figli di papà, giovanissimi e donne mature in cerca dell’amore, ragazzi appassionati di chirurgia estetica, stranieri. Chiunque potrà identificarsi”.



La D’Urso concede molti indizi sull’edizione che durerà due mesi e non tre come la versione Vip: “Vedrete persone che si sono viste nei miei programmi e in altri, alcune storie faranno discutere e per tre concorrenti il GF inizierà prima degli altri. Abbiamo scelto persone riconoscibili fin da subito”. Per il look, Barbarella da Cologno promette di “non passare inosservata”. Come chiuderà il GF? “Il mio cuore è vostro, dei miei figli, dei ragaazziii e vostro”.