La prima puntata di "Amici 17" non è andata benissimo e ha perso il confronto con “Ballando con le Stelle”, ma la seconda promette di essere scoppiettante. Merito di Heather Parisi che in due video ha prima asfaltato i professori della commissione interna, Alessandra Celentano su tutti, e poi ha punzecchiato Simona Ventura e Marco Bocci: "Paraculismo".

Heather Parisi dal Giappone con furore. La ballerina ci regalerà tante soddisfazioni trash. Dopo aver accusato i professori di essere cattivi, ha pungolato la Ventura: “Parlando della commissione esterna, ho paura che stia subentrando una specie di paraculismo, scusate la parola. Io non posso credere che una Simona Ventura con quel background, se ne esce con ‘quanto è carismatico Biondo’. Non lo può dire. O non capisce il significato della parola carismatico oppure, mi dispiace, ma sta mentendo. Il carisma è tutta un’altra cosa e lui non lo è”.

La Parisi ne ha anche per Bocci: “Senza voler parlare dei miei colleghi, non puoi dire che Valentina era sensuale quando era terrorizzata, aveva gli occhi terrorizzati e per metà del tempo si girava a vedere la coreografia dell’altra ballerina”.



Intanto il ballerino Daniele ha chiesto e ottenuto di essere spostato dalla squadra bianca a quella blu per stare vicino a Lauren Celentano, la ballerina con la quale ha intrecciato un legame di cuore, mentre Biondo passa dai Blu ai Bianchi per amore della cantante Emma.