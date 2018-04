Fabrizio Frizzi santo subito. La proposta arriva dal settimanale DiPiù che si chiede se "è possibile che un personaggio della tv diventi Santo per la Chiesa?". A propendere per il sì - udite udite - è addirittura un sacerdote, ovvero don Romano Gambaluga. "Di sicuro questo consenso popolare così contagioso può essere interpretato come 'fama di santità', il termine con cui noi postulatori definiamo un primo segnale importante per aprire un processo di canonizzazione”, ha detto il religioso intervistato dal settimanale diretto da Sandro Mayer, facendo riferimento alla commozione popolare seguita alla morte di Frizzi.

"Lo ritengo possibile, perché tutto parte da questo sentimento popolare, da questa fama di santità che si respira intorno a Frizzi e che si tocca con mano. Ogni postulatore è stimolato da un fenomeno del genere. E io, come postulatore, sono toccato dal grido del popolo che ha eletto Fabrizio a esempio di bontà, che si rivolge a lui come farebbe con chi ha più caro al mondo, una mamma, o un papà o un fratello, chiedendo aiuto e serenità. Persone che dentro di loro pensano: 'Aiutaci, Fabrizio'. Persone che si sentono bene o migliori invocando e ricordando Fabrizio. Questo furor di popolo può essere il primo passo per cominciare a indagare sulla santità di Frizzi, ma è una strada lunga", dice ancora il sacerdote che non vede impedimenti nel fatto che il conduttore tv avesse un divorzio alle spalle.

Certo, per diventare beati è condizione necessaria aver subito un martirio o aver compiuto almeno un miracolo riconosciuto dalla Chiesa. Esclusa la prima ipotesi, per la seconda bisogna soltanto aspettare.