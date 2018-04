Heather Parisi contro i professori di Amici: troppe offese ai ragazzi

“Amici 17” è iniziato maluccio e con una forte polemica sul peso della ballerina americana Lauren. La maestra Alessandra Celentano sostiene che non abbia la stessa linea delle altre danzatrici professionisti, ma la De Filippi: “La metti in imbarazzo” e Heather Parisi: “Sei cattiva, balla benissimo e alla sua età ero come lei”. Heather Parisi, icona della tv italiana anni ’70-80, è tornata sull’argomento “peso” in un video postato sul profilo ufficiale della trasmissione “Amici”: “Devo dire che i professori, quasi tutti i professori hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo di fronte ai ragazzi, soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico. Questo è orribile, orribile, non devi farlo! Io mai nella mia vita da Robert Steiner a Baryšnikov, mai nessun professore o maestro mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi, a me così non piace”. Sabato sera su Canale 5 nuovo catfight tra la Celentano e la Parisi?