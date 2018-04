I BoomDaBash tornano con "Barracuda" insieme a Fabri Fibra e Jake La Furia

E' uscito su Spotify e tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radio "Barracuda" il nuovo singolo dei BoomDaBash feat Fabri Fibra e Jake La Furia. Il brano segna il grande ritorno in musica dei BoomDaBash, una delle migliori band reggae d’origine salentina in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi reggae, soul, drum and bass e hip hop. Il brano prodotto da Takagi & Ketra è un mix energico di elementi diversi che conferma l’innata versatilità del gruppo nel muoversi con grande agio in diversi range e stili musicali, fino a spaziare nell’hip hop, accanto a due grandi nomi del del rap italiano come Fabri Fibra e Jake La Furia, senza dimenticare la contagiosa solarità che li ha sempre contraddistinti.