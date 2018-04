Amici, debutto nel caos. Al Serale vince Matteo dei Blu, eliminato Filippo

“Amici” di Maria De Filippi è come la Mercedes di F1: una macchina da guerra che va messa a punto perché tende a incepparsi e a far sbuffare il pubblico. Il regolamento è inutilmente arzigogolato, le polemiche sono sfibranti, le esibizioni poche e il livello di talento è sicuramente più basso rispetto al passato. Al centro della scena non ci sono i ragazzi ma la commissione esterna. Matteo vince la prima puntata e salva Einar, mentre il direttore artistico Luca Tommassini fa passare alla seconda puntata Daniele e Sephora. Tutti gli altri salvi tranne Luca, primo eliminato di Amici 17. Voto alla serata? 5 e tutti rimandati. Aveva ragione la De Filippi a essere “preoccupata”.

"Tensione amichevole"

Maria De Filippi apre le ostilità con Milly Carlucci (entrambe si sono prolungate fin quasi all’una) chiamando vicino a sé Geppy Cucciari. C’è bisogno di stemperare l’ansia da prestazione e la tensione che bucano lo schermo: “Hai scelto una scenografia sobria. Il videowall ha le dimensioni del Molise, hai lasciato al buio Roma Nord. Sei vestita con il colore del fegato" Poi copia Twitter: "Non siamo abbastanza grati a questa donna: ci tira su con Amici, ci regala le prime esibizioni di lavoro con Tu sì que vales, ci fa innamorare a UominieDonne, ci fa lasciare a Temptation Island e infine ci fa pentire e rimettere insieme a c’è Posta per Te”. La De Filippi prova a rispiegare per il regolamento ma è così barocco che quasi non l’ha capito nemmeno lei (durante la diretta si confonde due-tre volte) e così getta la spugna e dà il via alle performance.

Le esibizioni (la scenografia a immersione del simpaticissimo Luca Tommassini fa molto concerto ma non impressiona) sono intervallate da alcuni filmati dei professori della commissione interna: complimenti a ballerini e cantanti nemmeno per misericordia, critiche invece come tarme nel legno. La commissione esterna formata da Simona Ventura, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Giulia Michelini, Marco Bocci e Heather Parisi (con inclinazione a fare il Baglioni di Amici: “io facevo, io ballavo, io, io”, con tendenza a parlare inglese perché fa figo e con poca autoironia, prende malissimo le battute di Geppy Cucciari nei suoi confronti) entra a gamba tesa nelle dinamiche del programma. E meno male che avevano promesso di non intervenire se non necessario. Sono polemici tra di loro e con i professori interni. Tante, troppe, forti ed eccessive le discussioni. Estenuanti e logoranti, hanno appesantito il ritmo e diluito le esibizioni. Maria deve trovare il set-up giusto.

"Pausini al Serale"

La prima fase prevedeva l’esibizione di Laura Pausini sia con la squadra blu sia con la squadra bianca. Subito in zona eliminazione Filippo per volontà della Celentano: “se balli o no è ininfluente, voglio vedere altri più bravi”, Daniele perché secondo Garrison è “sciatto, non raffinato” e Sephora sempre per decisione di Garrison: “c’è un muro tra te e il pubblico”. La ballerina non ci sta: “Questo lo pensa lei, la verità è che non ha voglia di cambiare opinione”. Cioè una delle due allieve che sa ballare, fa la spettatrice per 3 ore. Mah. A colpire è soprattutto il ritorno delle tute: trattasi di comodi pigiami con cappuccio. Bocciati senza se e senza ma.

"La parodia"

La seconda fase è molto lunga e si articola su una serie di esibizioni che oppongono la squadra bianca alla squadra blu. Matteo canta ed è subito carezza di Rudy Zerbi: “Inascoltabile e noioso, sei finto quando canti”, Simona Ventura interrompe per bacchettare Sephora: “Non devi rispondere a un professore, se fai così non vai da nessuna parte. I no fanno meglio dei sì”. Tocca al tango assegnato dalla Celentano a Valentina per metterla in difficoltà e la De Filippi rivela: “Quando Anbeta ha visto il filmato della maestra contro Valentina non voleva più ballare, lo fa per rispetto a me”. La Celentano spesso è rude, urticante, gratta forte come una paglietta da cucina ma non ha quella patina di buonismo utile solo a illudere i ragazzi. La ragazza balla come può. I bravi giudici gridano alla novella Fracci, mentre l’integerrima maestra: “Non ho visto una ballerina ma la parodia di una ballerina. Esiste solo un tipo di danza, quella fatta bene. Nessun paragone con Anbeta perché non può esistere”. Olé.

Un professionista dimostra la prova proibitiva e i nostri occhi innocenti brillano davanti a una linea, un piede e una piroette dritta. Lauren e Bryan si buttano e la fanno, la Ventura punzecchia chi si è tirato indietro: “Dovevate buttarvi, avete perso un’occasione”. La Parisi non concorda: “Avete fatto bene a non ballare, siete consapevoli dei vostri limiti”. In pratica è vero tutto e il contrario di tutto.

"Non meritano il Serale"

Fra commissione interna ed esterna scoppiano altri litigi. Ermal Meta sbotta prima con Biondo: "L'unica cosa che mi arriva evidente sono i capelli biondi", poi contro i prof interni: “State massacrando gli allievi, dite che nonnn meritano, ma allora cosa li avete portati a fare al Serale?”, mentre Heather Parisi se la prende con la Celentano critica sul peso della bravissima Lauren: “Le ballerine di Broadway sono come lei. Io ero come lei agli esordi (non è vero, nda)” e Maria (che in precedenza si è lasciata sfuggire c***o): “Alessandra, basta, la metti in imbarazzo. In casetta le ho detto di non ascoltarti e di mangiare”. Paola Turci vorrebbe di più da Carmen che piangiucchia per una battuta spiritosa: “Ti sei ingoiata un vecchio di sessant’anni”. La trasmissione è infarcita di ospiti: duetto con Fabri Fibra e duetto con Alice Merton, ancora divergenze di opinioni e a mezzanotte passata si chiude la seconda parte. Vince la squadra blu e grazie al televoto flash (manco il tempo di mandare l’sms in verità) accedono alla terza fase Biondo, Einar e Matteo. Finalmente si levano il pigiama di pile e indossano il vestito di scena, direte voi. Peccato che l’outfit sia una giacca gigantesca color Mon Cheri, una color Rocher e una grigia triste rubata a Daniele Bossari. La commissione esterna fa vincere Matteo, entrato al Serale per il rotto della cuffia (di Giusy Ferreri che si è imposta). Il direttore artistico Luca Tommassini, giacca blu e scarpe verdi, salva Daniele e Sephora.

"No, Maria io esco"

Nell'ultima parte i professori della commissione interna decidono chi eliminare e chi tenere. Rimangono il ballerino Luca, il pennuto Irama, la sufficiente Valentina, la talentuosa Emma, la monocolore Carmen, lo sbilenco Zic, lo stonato Biondo, l’intensa Lauren e il permaloso Bryan. L’unico eliminato è Filippo che non si è nemmeno esibito. Piovono fischi. La prima puntata si chiude con la voce intonata e limpida di Laura Pausini, così educata da aspettare quasi l’una di notte per cantare (divertente l’imitazione che fa della De Filippi). Dunque è un “No, Maria io esco”. Così non va.