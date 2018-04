Inizio a sorpresa per la quinta puntata di Ballando con le stelle che regala uno spettacolo inedito, quello a passo di danza della coppia più amata di sempre in tv. Al Bano e Romina Power si esibiscono sulla pista del dancing show di Raiuno condotto da Milly Carlucci ed un successo di pubblico. Ma nel corso della serata non mancano le polemiche sulla giuria, la discussione accesa tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith e lo scivolone di Cristina Ich eliminata allo spareggio finale che spara un "vaffa" agli avvocati dell'ex compagno di Gessica Notaro. Poco prima la conduttrice di Ballando aveva dichiarato il sostegno del programma intero alla miss sfregiata ma si dissocia dal comportamento della modella romena che, mortificata, chiede scusa davanti alle telecamere.

Inizia la gara di ballo con il samba di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. Ma la coppia ancora una volta non convince. L'esperta di ballo Carolyn Smith fa i complimenti all'attore del commissario Montalbano: "Sai guidare come un professionista ma a livello tecnico ci sono acora troppi errori". Il giudice Selvaggia Lucarelli punta ancora il dito contro la maestra: "Tripoli deve fare di meno" dice. L'esibizione è sufficiente per tutti e la Smith è la più generosa con la paletta che segna un 8.

Niente da fare ancora una volta per Alessandro Morra che, reduce dell'incidente, non è ancora in perfetta forma. La rumba con Sara Di Vaira lascia indifferenti. "Ti presenti con questa camicia aperta e poi mi lasci tiepida" sottolinea la Lucarelli che battibecca con la ballerina non appena prova a difendere il suo allievo. "Tu di personalità ne ha pure troppa" le risponde la blogger, "Dovresti lasciarne un po' a lui". Fioccano 5, poi un 4 e un 3 di Lucarelli e Mariotto.

Il valzer di Amedeo Minghi e Samanta Togni è "decoroso". "Molto bello e molto a tempo, stai crescendo" dice la Smith. Fioccano anche i complimenti di Selvaggia Lucarelli: "Porta in pista la sua gioiosa eleganza". "Uno dei miracoli di Ballando, partito con molto imbarazzo sta facendo un percorso eccezionale" sottolinea la Bruzzone. Tradotto in voti: è sufficiente. I più generosi sono la Lucarelli e Mariotto con un 7 e un 8.

Emoziona il tango di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. "Il vostro approccio moderno è messaggio eccezionale per i giovani" dice orgogliosa Carolyn Smith. Complimenti alla baby-maestra Lucrezia Lando che "ha solo 20 anni ed è guà sulla pista più importante della tv" sottolinea Canino. Soddisfatto anche l'ipercritivo Zazzarono spiazzato dalla coppia originale: "Un tango 3.0, perde fascino ma è una versione nuova". La Lucarelli non usa mezzi termini: "Il blogger è cazzuto sulla pista". Tutti 8, 9 e il 10 di Mariotto che nel corso della serata non conosce mezze misure.

Quando tocca a Gessica Notaro e a Stefano Oradei, Milly Carlucci irrompe sulla scena a gamba tesa e affronta la questione della lettera che i legali dell'ex compagno Tavares hanno pubblicato sui quotidiani nazionali contro la miss sfregiata. Gli avvocati chiedono il silenzio della modella sulla vicenda giudiziaria, la conduttrice tv ribadisce il massimo sostegno alla sua ballerina. "Siamo tutti con te" dice Milly Carlucci. Il momento di vera e grande solidarietà è emozionante quanto il valzer che portano in scena. Per la coppia solo 9 e 10.

Sorprende il tango di Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale: molto bello e molto tecnico. Applaude la giuria intera, per Zazzaroni il maestro è stato "astuto". L'attrice di Don Matteo scoppia in lacrime, non piange di gioia per l'esibizione apprezzata ma per l'amica e collega Gessica Notaro. Fioccano 7, 8 e pure un 9 (di Fabio Canino).

Tornano in pista Giovanni Ciacci, Raimondo Todaro e le polemiche. Il tango è da favola, parola di Zazzaroni che stavolta scende dal bancone per complimentarsi con la coppia che per lo zero lo prende lo stesso. Stavolta il votaccio è di Mariotto che non ha apprezzato la performance. Ciacci si agita e poi finisce in infermeria per un problema di pressione.

Piace e diverte il samba di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, contrariata dal 5 del giudice Mariotto, il più severo della che boccia l'esibizione del surfista.

Tocca al contestato Akash che danza con Veera Kinnunen una rumba. Lo scontro in giuria si accende tra Carolyn Smith che li promuove e Selvaggia Lucarelli che, di nuovo, li boccia. A sorpresa però anche la criminologa Bruzzone difende il modello finito sotto accusa per le bugie sull'identità: "L'impegno c'è e si vede, ha iniziato a concentrarsi sul ballo". E lui le stringe la mano.

L'ultima coppia è quella di Cristina e Luca Favilla. Prima della performance la modella romena spara una vaffa agli avvocati di di Edson Tavares, l'ex compagno di Gessica Notaro. La Carlucci si dissocia e la rimprovera per il gesto sbagliato in diretta tv: lei chiede scusa ma ormai è tardi. La frittata è fatta. Anche l'esibizione non è un granché.

La classifica

Al primo posto Gessica Notaro con Stefano Oradei, all'ultimo posto Massimiliano Morra con Sara Di Vaira. Il tesoretto social va a Giovanni Ciacci e Simone Todaro, quello invece conquistato da Al bano e Romina e consegnato da Sandro Mayer va a Massimiliano Morra e Sara Di Vaira (tra le proteste della giuria). Morra così scala la classifica e finisce in testa. Passano alla sesta puntata di sabato prossimo Amedeo Minghi con Samanta Togni; Massimiliano Morra con Sara Di Vaira; Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina; Giaro Giarratana con Lucrezia Lando; Gessica Notaro con Stefano Oradei; Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale; Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro; Cesare Bocci con Alessandra Tripoli. Allo spareggio Akash con Veera Kinnunen e Cristina Ich con Luca Favilla che vengono eliminati al televoto. La modella romena prova a scusarsi ancora una volta dopo la figuraccia.