"Ci siamo innamorati di lei e della sua voglia di ricominciare a vivere dopo la violenza subita. Lei è un simbolo e noi qui non facciamo processi". A Ballando con le stelle scende in pista Milly Carlucci per difendere la sua "ballerina vip" Gessica Notaro, la Miss sfregiata con l'acido che nei giorni scorsa è finita nelle cronache dei quotidiani nazionali. I legali dell'ex fidanzato Tavares, condannato e in carcere, hanno scritto una lettera alla Notaro chiedendo di tacere e di non parlare più della vicenda che la riguarda perché questo genera influenzamento giudiziario. "Mi sento di dire come direttore artistico di questo programma ma soprattutto come donna che assumersi la responsabilità è ribadire che siamo qui per sostenere una persona che i segni della violenza li porta in faccia: noi siamo con Gessica Notaro".

La criminologa Roberta Bruzzone ribadisce: "Lasciatela in pace". E la incoraggia: "Fai un salto per vivere la tua nuova vita, sei meravigliosa: piena di forza ed energia". Lei non ha dubbi: "Continuerò a parlare per me, per quelle donne che non ci sono più e per quelle che non escono di casa per la paura. Più mi chiedete di tacere più io parlerò". E poi abbraccia Milly e commuove tutti. Per lei un lungo applauso.