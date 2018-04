Federica Panicucci in lacrime a "Verissimo". E anche Silvia Toffanin piange

"Dalla morte di papà non mi sono più ripresa". La conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci si racconta a "Verissimo" ospite di Silvia Toffanin. Il 2018 è l'anno d'oro, festeggia i 50 anni d'età e i 10 dall'inizio del rotocalco tv di Mediaset ma quando parla di papà Edoardo e della sua morte improvvisa, avvenuta un anno e mezzo fa, non riesce a trattenere le lacrime e piange. "Faccio molta fatica ancora - rivela commossa - perché mio padre era un uomo straordinario e quindi mi manca moltissimo, ogni giorno. Sempre. È passato un anno e mezzo eppure mi viene da prendere il telefono e chiamarlo ancora. Credo che non supererò mai questa cosa. L'ho perso velocemente, in tre mesi e non fai in tempo a elaborare. Però sono stata comunque fortunata - spiega - Sapendo che l'avrei perso ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare cose irrisolte". Anche la Toffanin piange mentre ascolta il racconto toccante della collega. Poi la conduttrice di "Verissimo" l'abbraccia forte e il pubblico applaude.