Il Grande Fratello 15 scalda i motori in vista del debutto il prossimo 27 aprile. Barbara D'Urso ha rivelato di aver detto no più volte prima di accettare la conduzione del reality che sembrava morto e defunto. Barbara da Cologno è attesa al varco: riuscirà a resuscitare il GF Nip? Per ora fa centro con gli opinionisti.

Nel cast ci sarebbero più non vip che non nip: molti "fidanzati di" (tra cui Matteo Gentilini, ex di Paola di Benedetto, a sua volta ex naufraga) e "figli di" che potrebbero richiamare in studio i veri volti noti. In attesa di capire se questa formula è vincente, "Tv Sorrisi e Canzoni" ha svelato i nuovi opinionisti: Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. La scelta dei due ex concorrenti del GF Vip 2 dimostra quanto lo staff della D'Urso legga e ascolti i social. Sono mesi che il web chiede di avere in un reality la lingua lunga e tranchant della Izzo e le dichiarazioni egoreferenziate di zia Malgy. Se il buongiorno si vede dal mattino, il GF Nip potrebbe funzionare.