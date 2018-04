Carmine Buschini torna sul palco con "La partitella"

Grande successo ed inevitabile atteso ritorno sul palco del teatro Sala Umberto per la commedia “La partitella”, di Giuseppe Manfridi per la regia di Francesco Bellomo, che vede sul palco Carmine Buschini, il personaggio principale della serie televisiva “Braccialetti Rossi”, con altri 20 giovanissimi attori. Dopo i consensi raccolti la scorsa settimana lo spettacolo torna alla conquista del pubblico fino al 15 aprile. Tra gli spettatori della serata speciale organizzata per il 6 aprile anche una delegazione della squadra degli speaker radiofonici, capitanata da Massimo D’Adamo, che vanta nel team anche Andrea Rivera, Gianluca Giugliarelli e madrina Georgia Viero, che lancerà una sfida alla compagnia teatrale con l'intento di ritrovarsi sabato 7 aprile tutti sul campo da gioco del centro sportivo di Villa Gordiani per una vera e propria partitella di calcio. Nello spettacolo gli interpreti, tra i quali lo stesso Buschini con Sharon Alessandri, Damiano Angelucci, Sara Baccarini, Chiara Buonvicino, Mariavittoria Cozzella, Noemi Esposito, Daniele Gatti, Carmine Giangregorio, Teo Guarini, Federico Inganni,Vanessa Innocenti, Daniele Locci , Martina Maiucchi, Nicolò Mililli, Elio Musacchio,Lorenzo Parrotto, Chiara Tron, Giulia Zadra, si ritrovano gomito a gomito in una mescolanza di stati sociali diversi e con l’illusoria speranza di resistere ai colpi del mondo, a quello spazio temporale, che dovrà spingere il gruppo ad affrontare un domani di fronte al quale anche gli adulti più attrezzati si trovano spiazzati e impreparati.