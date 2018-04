Serale Amici, ritornano Anbeta Toromani e Andreas Muller

Sono numerose le anticipazioni di Amici 17 che ricomincia sabato 7 aprile alle 21.15 su Canale 5. Nella prima puntata ci saranno Laura Pausini, Geppy Cucciari e Fabri Fibra. Nella seconda toccherà a Gianni Morandi esibirsi con le squadre bianca e blu. Ci sarà anche Ghali. Nella terza puntata sarà la volta di Loredana Bertè e Rita Pavone.

Novità nel format inventato dalla De Filippi: tre fasi e un solo allievo ammesso di diritto alla puntata successiva. Anche il corpo di ballo si rinnova sotto la guida di Luca Tommassini. Saranno 23 i ballerini e fra questi figurano due ritorni straordinari: Anbeta Toromani e Andreas Muller, entrambi amatissimi ex allievi. Con loro Elena D’Amario, Sebastian Melo Taveira e Giulia Pauselli, ex di Stefano De Martino. La De Filippi appare preoccupata (o è pretattica?) dallo scontro con Milly Carlucci e punzecchia il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: “Quando non c’è la Champions sono la regina del sabato sera, quando c’è la finale della Champions invece non lo sono e la puntata sarà spostata”. La finale di Amici 17 è prevista per il 2 giugno.