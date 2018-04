Sabato 7 aprile torna il serale di "Amici", il longevo talent show di Maria De Filippi: meccanismo completamente rinnovato e ritorno della diretta. Ospiti della prima puntata: Laura Pausini, Fabri Fibra e Geppy Cucciari. Queen Mary, forte dei dati Auditel, polemizza con il direttore di Canale 5 sul giorno della messa in onda: “Sono 4 anni che chiedo una collocazione diversa dal sabato ma niente”. E il direttore Giancarlo Scheri: "Sei la regina del sabato sera”. La De Filippi ne ha anche per Milly Carlucci: “Se siamo in concorrenza con Ballando con le Stelle? No, lei dice sempre che non c’è gara, quindi io il sabato non ho vinto con C’è Posta per Te".

"Amici" 17 rimette al centro il talento dei 14 ragazzi in gara (7 ballerini e 7 cantanti) e si svolgerà rigorosamente in diretta grazie all’addio ai belli quanto complicati "quadri" di Giuliano Peparini. Il nuovo direttore artistico, Luca Tommassini, ha optato per una scenografia a immersione che tradotto significa grafica virtuale con l’utilizzo di led in tutto lo studio. Le performance saranno più agevoli. Meno facile da comprendere il nuovo meccanismo. Il serale si articola in tre fasi. La prima è corale e con ospite d’onore, ma le squadre non sono una contro l’altra, e la commissione interna giudica l’esibizione e stabilisce chi fermare degli allievi che vanno direttamente in zona eliminazione; la seconda fase è squadra contro squadra con televoto che decreta chi ha vinto tra Bianchi e Blu, ma solo alcuni della squadra risultata vincente accedono alla terza fase (con televoto flash). Nell’ultimo passaggio la commissione esterna stabilisce il vincitore di puntata, l'unico ad accedere direttamente alla puntata successiva.

Maria De Filippi viene da una stagione fortunatissima però è competitiva e perdere la sfida auditel non le garba per niente. In conferenza stampa, ha sottolineato con il carboncino nero: “So di fare un azzardo con le modifiche apportate al Serale di Amici. Se avessi potuto scegliere avrei scelto un altro giorno. Mi andava bene qualsiasi giorno della settimana, anche la domenica ma non il sabato perché i giovani sono fuori e perché era più adatta la formula del varietà come era fino all’anno scorso, ma mi hanno detto che non era possibile”.

Il direttore Scheri, seduto quattro posti più in là della conduttrice (tra Giulia Michelini e Heather Parisi con occhiali scuri) ha incassato: “Sei la nostra regina del sabato. Vieni dai grandi ascolti di Tu Sì que vales e di C’è Posta per Te”, ma la De Filippi è tutt'altro che persuasa: "A me andava bene qualsiasi altro giorno tranne il sabato ma sono quattro anni che mi dicono di no. Io non discuto sugli altri programmi, quelli sono adatti al pubblico del sabato sera, io discuto solo su Amici. Mi andava benissimo la domenica, poi la cosa è cambiata. L’unico giorno che volevo evitare era quello in cui va in onda Carlo Conti per una questione di feeling. Ho chiesto uno spostamento ma mi hanno detto di no. Ecco dimenticate il 28-30% di C’è Posta per Te” e Scheri: “La finale di Amici ha fatto il 28,5% l’anno scorso”. “Sicuro? Mi sembra strano. E poi sono la regina del sabato sera tranne quando c’è la finale di Champions. In quel caso ci sposteremo di giorno. In quel caso non sono la regina del sabato sera”.



A chi le chiede se tema la concorrenza di Ballando con le Stelle, replica con una punta di polemica: “No perché Milly dice sempre che non c’è sfida degli ascolti trattandosi di programmi diversi. Ti rispondo come lei. Quella è la risposta giusta anche per me. Non posso essere in competizione con chi non si ritiene concorrente. Quindi con C’è Posta per Te non ho vinto la sfida auditel tutti i sabati”.