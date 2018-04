In continuo aggiornamento, il cast del Concerto del Primo Maggio di Roma. Saliranno sul palco del Concertone 2018 in piazza San Giovanni: Sfera Ebbasta, Max Gazzè & Form - orchestra filarmonica marchigiana, Cosmo, Le Vibrazioni, The Zen Circus, Galeffi, Maria Antonietta, Mirkoeilcane, oltre ai già annunciati Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust feat. Joan Thiele, Frah Quintale, Wrongonyou e Willie Peyote.

La lunga maratona musicale del Concerto del Primo Maggio 2018 sarà come sempre in diretta su Rai 3 e Radio2, e punterà i suoi riflettori sulla nuova musica italiana. Per la prima volta saranno presenti alcuni dei maggiori Festival italiani. Nasce infatti un rapporto di amicizia e collaborazione tra il Concerto - promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany - ed alcuni tra i più importanti eventi live della penisola i cui organizzatori saranno presenti a Roma, ospiti nel backstage del Concertone.