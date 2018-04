Al Bano e Romina Power ballerini per una notte a "Ballando con le stelle". Per la sfida del sabato sera Milly Carlucci schiera l'artiglieria pesante e mette paura a Maria De Filippi che, proprio il 7 aprile, torna su Canale 5 con il Serale di Amici.

Così per battere la sua antagonista storica e difendere lo show danzante la generalessa di Rai1 fa scendere in pista una delle coppie celebri più amate (e chiacchierate) di sempre. I cantanti, che si apprestano a diventare nonni (la figlia Cristel è incinta ndr) sono appena tornati da una tournée in Germania dove hanno riscosso grande successo. Se per Albano Carrisi si tratta della prima esperienza sulla pista della Carlucci, per la Power sarà un gradito ritorno dopo l'esibizione di quattro anni fa.