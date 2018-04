"Credetemi, oggi vorrei essere da qualsiasi altra parte del mondo, tranne che qui. Le parole, però, servono a poco. Vorrei solo dire grazie a questo studio, a questo pubblico che nei mesi passati ha coccolato e supportato Fabrizio". Un commosso Carlo Conti ieri sera ha ripreso le chiavi de L'Eredità, il game show preserale condotto da Fabrizio Frizzi prima del malore e, dopo il rientro in onda, della morte. "Queste chiavi tornano a me in maniera forzata. Tante volte, io e il mio copilota ce le siamo scambiate", ha ricordato Conti emozionato ma composto, mostrando le chiavi dello studio che si era scambiato con Frizzi durante la staffetta alla guida de L'Eredità.

Carlo Conti commosso, noi a casa commossi, e va avanti così da giorni.

Fabrizio, ci manchi. #leredita pic.twitter.com/nTFbDmOLwe — oh, ilå -32 (@flickeriall) 3 aprile 2018

La puntata su Rai1 è stata seguita da 3.867.000 spettatori (24.44%) nella prima parte e da 5.091.000 (25.56%) nella seconda. Ma su Twitter alcuni utenti hanno mostrato disappunto per un ritorno forse prematuro mentre l'ondata di emozione della scomparsa del popolare conduttore non si è ancora spenta.