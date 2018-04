Trono Over a luci rosse, Sossio Aruta va a letto con tutte

Pasqua finita? Ci pensano i cavalieri e le dame del Trono Over a tirare fuori una sorpresa da urlo dall’uovo: Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri fanno pace, mentre Sossio Aruta segna una doppietta mandando su tutte le furie Chiara: “Vergognati! Buffone! Sei l’uomo più brutto che ho conosciuto in vita mia”. Tina Cipollari: "Sei un uomo di m***".

Il “porcellino”

La puntata ricomincia con i dolori della giovane Ida Platano. Vuole Riccardo a tutti i costi nonostante la soffiata di Sossio sul passato hard dell’over pugliese. La dama fugge dietro le quinte, il tartarugato, come da profilo Instagram (ha più selfie di una quindicenne al mare con le amiche, nda), la rincorre e i due si abbracciano nonostante l’appellativo p***o. Sono felici e sorridenti. Fino al prossimo broncio della donna.

“Un, due, tre…stalla”

Sossio Aruta si sente divina divinità del Trono Over. Per la circostanza che lo vede protagonista della sedia rossa ha scelto un look da far impallidire gli eccessi di Vivienne Westwood. Pantaloni verde erba alla caviglia abbinati al papillon dello stesso colore, giacchetta grigiolino chiaro e mocassini senza calzini. Davanti a lui ci sono Chiara, Ursula e Lidia. Strano ma vero ci sono ancora donne disposte a conoscerlo. Giusto il tempo di fare il conto alla rovescia da 10 a 1 che scoppia la bagarre a luci rosse. Tradendo la parola data a Chiara, Sossio fa capire di aver fatto sesso con la dama e la reazione è un misto di pianto e rabbia: “Sei un buffone, un buffone. Te lo dico a lettere cubitali e con la b maiuscola. Tu sai il motivo, lo sai bene, vogliamo parlare al 100%? Dico tutto alla redazione, dico tutta la verità. La redazione lo sa! Mandavi i messaggi a me mentre eri con Ursula e i tuoi figli, ma che uomo sei?!” e Sossio: “Perché ti arrabbi? Perché ho detto la verità? Se non ti piace non me ne frega niente. Io sono così”. Tina Cipollari e Gianni Sperti bacchettano l’ex calciatore che risponde sempre allo stesso modo, quasi con vanto: “Se lo fanno gli altri cavalieri nessuno protesta, se lo fa Sossio succede il casino”. Chiara se ne va e piange: “Che bisogno avevi di dire che avevamo preso una sola camera? Mi sono fidata di te. Fino a ieri mi dicevi che mi avresti protetto, che mi avresti tutelata fino in fondo e oggi ti comporti così, sei un uomo di m***a. Anche se sono in un programma, non devo dire a mezzo mondo cosa succede nel dopo cena. Ti avevo detto di tenere i nostri approcci per noi. E mi avevi anche chiesto ‘a Ursula diciamo la verità o diciamo che c’è stato solo un bacio?’, sei un uomo di m***a” e quello sfacciato e impunito: “Lo stai dicendo tu non io che siamo stati insieme. Quando venite qua dovete prendervi le vostre responsabilità, lo sapete come sono”. Tra un urlaccio e un rinfacciamento, Ursula e Lidia sono ancora sedute a centro studio. La bionda Ursula si fa ridere dietro da circa 3 milioni di telespettatori: “E’ una persona bellissima e dolcissima. Ci stiamo frequentando, abbiamo passato la festa del papà insieme. Abbiamo un rapporto al 100%”. In mezzo alle due litiganti c’è Lidia in overbooking. Non è uscita e non uscirà con Aruta (segue una serie di “sono io che non ti voglio, no sono io che ho deciso di non vederti”).

Il fuoco di Sossio brucia la città: ha avuto rapporti intimi con entrambe contemporaneamente. Il parterre maschile non sa se invidiarlo o vergognarsi del pezzo di campionario, mentre la De Filippi chiarisce la situazione: “Allora, avevi messo a posto Chiara e Ursula e stasera uscivi con Lidia, giusto? E so che per domani mattina avevi dei programmi, dovevi fare colazione con Elisabetta”. Chiara è fuori di sé dalla rabbia, al contrario Ursula si sente la favorita del Re e non si scolla dalla sedia rossa. MDF è esterrefatta: “Ursula lo sapevi che erano stati insieme in maniera intima?”, “Sì ma non mi dà fastidio perché nella vita reale succede di avere diverse frequentazioni e di regolarsi da un certo punto in poi. Io ho un’ottima qualità di rapporto e conoscenza con Sossio, volevo parlare delle cose belle ma non me lo permettete. Non sono una stupida e quando non mi starà più bene deciderò cosa fare. Io non ho detto che siamo stati a letto insieme”, ma la mora Chiara: “A me al telefono ha fatto capire che c’è stato un rapporto intimo”. Tina esplode nonostante Maria provi a trattenerne l’esuberanza: “Sei un uomo di m***a e lei è una bugiarda, si sono accordati”, Gianni Sperti: “Ma che integratori prendi?”.

In questo mercato del pesce, Sossio supera la sua pochezza: “Il rapporto intimo fa parte della mia conoscenza”. Ecco questa è l’unica frase che risulta intollerabile alle orecchie della De Filippi. Non a caso la ripete con tono e espressione riprovevole. Tina si avventa sulla Pompadour: “Lui si crede il playboy ma è un uomo squallido e te fai una figuraccia. Bugiarda” e quella: “Per ora vado avanti, non crediate che non mi abbia dato fastidio questa situazione. E comunque basta andare a ribattere sul fatto se è successo o no. Gianni sei poco profondo. Sporcate tutto”, ma l’opinionista: “Eh no, non sono poco profondo io, siete poco profonde voi che andate a letto con uno appena conosciuto”. Di fronte alla pervicace insistenza della bionda corteggiatrice, anche la De Filippi si arrende: “Tina basta! Ha detto che le va bene perché non è ancora fidanzata con Sossio. Lo scopo di questa trasmissione è incontrare persone, ma il modo e il contenuto della conoscenza dipende dai singoli partecipanti”. Cioè se sono dei gentiluomini o dei radar di gnocche non è colpa della redazione. E’ Chiara (rimasta per conoscere Francesco colpito dalla sua reazione) a levarsi un ultimo sassolino dalla scarpa: “Se parlo io di certe cose poi ridiamo tutti, sai quanto ridiamo” e l’omino: “Per me Chiara se ne può andare e niente colazione con Elisabetta”. Letti di qua, camere di là, sesso a destra, baci a sinistra, interviene Giorgio Manetti: “Sossio, io sono stato attaccato per molto meno. L’importante è essere sincero. Non capisco le donne che vengono a conoscerti, sanno come ti comporti e sanno che succedono sempre casini però poi si lamentano”. Mancava il tocco finale di becero maschilismo.