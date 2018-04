Scontro Akash-Lucarelli, sfogo al veleno del modello dietro le quinte

Scontro Akash Kumar-Selvaggia Lucarelli capitolo chiuso? Nemmeno per sogno. La polemica sulle false identità del modello indiano in scena a "Ballando con le Stelle" la scorsa settimana è proseguita anche nella puntata di ieri sera e poi, ancora, dietro le quinte. Akash ha ammesso di aver usato nomi diversi (Andreas, Pablo, Andrea P, Romeiro ndr) per le diverse apparizioni televisive aggiungendo di averlo fatto perché a Verona sono razzisti. Ieri la conduttrice del dancing show del sabato sera di Raiuno, Milly Carlucci, lo ha obbligato a scusarsi ancora pubblicamente, ma il gesto non ha placato la blogger che lo aveva smascherato proprio grazie alle false pagine social.

"Gli occhi di Akash sono veri come le sue scuse" ha twittato il giudice del talent

Gli occhi di Akash sono veri quanto le sue scuse. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 31 marzo 2018

La risposta del modello è arrivata nel backstage dove ha dimostrato la scarsa considerazione della Lucarelli e della criminologa Roberta Bruzzone: "Quello che pensa di me la signora... come si chiama? Lucarelli? E la signora bionda? Insomma poco mi importa, io nella mia vita reale lavoro come indossatore. Poi dopo di qua ho già dei lavori importanti, l’unica cosa che mi importa è ballare e divertirmi. Quando esco di qua manco le saluto loro. Chi se ne importa”.