Raoul Bova esplode contro Selvaggia Lucarelli e minaccia il giudice di "Ballando con le stelle"

Alta tensione dietro le quinte dell'ultima puntata di "Ballando con le Stelle" dove si è consumato lo scontro durissimo fra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli. La giudice del dancing show condotto da Milly Carlucci ha raccontato al sito davidemaggio.it (il primo a rivelare su Twitter la lite scoppiata nel backstage) cosa fosse successo poco prima della puntata.

"Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío. Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle cose in diretta - racconta la Lucarelli - Non l’avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa. Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto. Poi ho scoperto che era un pezzo del 2014 su Libero in cui commentavo la lettera che gli scrisse la ex suocera Anna Maria Bernardini de Pace. Gli ho detto che mi dispiaceva se era rimasto male, che però scrivo di tutto, è il mio lavoro. Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi. Sono intervenute delle persone tirandolo per la maglietta. Poi è arrivata anche Rocío, decisamente più calma ma lui ha continuato a minacciare di farmela pagare in diretta. Davvero un episodio sconcertante. Non mi era mai capitato. Evidentemente non è una persona particolarmente equilibrata”.

L'articolo che Bova non ha mai digerito è quello in cui la Lucarelli scrisse: "Hai recitato in Scusa se se ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare e mai uno Scusate se non so recitare . Non t’è venuto il sospetto d’essere un tantino cane neppure quando ti hanno fatto doppiare Bolt, un eroe a quattro zampe. (…). Se ti fossi aperto un ristorante come tutti i tuoi colleghi, al massimo la tua ex suocera ti avrebbe mandato i Nas". Parole che il bell’attore italiano non avrebbe mai digerito anche a distanza di anni.

La Lucarelli non si è fatta assolutamente intimidire dall'attore e, dopo l'esibizione, al momento della votazione come ballerino per una notte, non ha dato il solito 10 "di cortesia" all'ospite d'onore del dancing show ma "solo" un 8. Poi su Twitter, dove la giornalista cinguetta sempre la telecronaca della serata, si è vendicata: “Oh Raoul Bova balla meglio di come recita”.