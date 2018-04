L'apertura di "Ballando con le stelle" è dedicata al conduttore tv Fabrizio Frizzi scomparso lo scorso 26 marzo. "Sono convinta che il nostro applauso sia arrivato fino lassù" dice l'amica e collega Milly Carlucci visibilmente commossa

Sono convinta che il nostro applauso sia arrivato fino lassù #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai Ciao Fabrizio pic.twitter.com/CMz7msfH5n — Milly Carlucci (@milly_carlucci) 31 marzo 2018

Si riapre la polemica su Akash e le false identità, lui prova a richiedere scusa ma Selvaggia Lucarelli lo fa a pezzi. Niente da fare per la coppia same-sex Giovanni Ciacci e Simone Todaro, per il giudice Zazzaroni restano ingiudicabili, fuori dalla gara del talent......

Amedeo Minghi è il primo a scendere in pista con Samanta Togni. Il cantante proprio non riesce a stupire

Bocciati ancora Alessandro Morra e la sua maestra Sara Di Vaira. L'attore non si è ancora ripreso dall'incidente della scorsa settimana ma non viene giustificato. È bello ma non balla.

Piace (finalmente) Cristina Ich con il maestro-fidanzato Luca Favilla. La passione non manca nemmeno nel Freestyle: pioggia di 7 e un 8, quello del giudice Mariotto

Delude il Boogie "esplosivo" di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. "Hai trovato pane per i tuoi denti" dice la Bruzzone. Per la criminologa l'attore del commissario Montalbano vuole vincere e non lo nasconde. "È determinato". Milly lo prende in giro perché è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via durante le settimana dedicata alle prove. Arriva però il consiglio di Fabio Canino: "vero che qui è tra i più bravi però stavolta era tutto accelerato, troppo veloce". Carolyn Smith benedice la coppia: "C'è grande sintonia ma qui hai toppato. Adesso non era come prima". "Eri più attento ai passi che a divertirti" lo rimprovera Zazzaroni. Sei talmente bravo che aspettavamo un tuo passo falso, era tutto disordinato".

Non dà il meglio di sé nemmeno la bravissima Gessica Notaro con Stefano Oradei. Piovono 5. Il complimento più bello glielo fa il direttore Sandro Mayer: "Sei così piena di vita che fai dimenticare il resto. Sei nata per lo spettacolo".

Il paso doble di Francesco Porcella Anastasia Kuzmina non convince fino in fondo. "Poteva essere fatto meglio" per la presidente della giuria Smit che parla di "coreografia pazzesca" ma senza virilità. La contraddice Selvaggia Lucarelli. E pare che fra i due sia scoccata la scintilla Tutti 7 e 8, poi il 9 del giudice Mariotto.

Tocca ad Akash e Veera Kinnunen. Il Boogie è sufficiente ma la giuria si spacca dopo il caso esploso sulle false identità scoperte sui social: il modello indiano prova a richiedere scusa davanti alle telecamere ma per la giurata Selvaggia Lucarelli non basta. Zazzaroni gli critica la mancanza di fluidità ma lo promuove: "Chiunque tu sia, bravo". Sufficiente per tutti tranne che per la Lucarelli.

Nathalie Guetta si cimenta in un valzer con Simone Di Pasquale ed è la rivelazione della serata. L'esperta tecnica Carolyn Smith si complimenta: "Mi ha sorpreso, una ballo delicato, elegante e con buona postura". Canino i complimenti li fa al maestro: "Questo è un traguardo per Simone". Per l'attrice di Don Matteo 7, 8 e il 10 del giudice Mariotto. Un successo.

Belli, frizzanti e divertenti: Giovanni Ciacci e Simone Todaro in bianco sprizzano energia da tutti i pori ma la solità polemica sul ballo same-sex si riaccende. Lo scontro è fra i due giurati Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli: "Ogni volta riparte la polemica noiosa e strumentale - dice la giornalista - Stasera sono stati bravi e divertenti". È d'accordo la Smith e se Zazzaroni (bacchettato pure dal direttore Mayer) gli molla ancora uno 0, la Lucarelli risponde con un 10. Adesso c'è attesa per il tango.

Tocca a Eleonora Giorgi che danza con Samuel Peron. Piace

Giaro Giarratano e Lucrezia Lando si esibiscono in un samba primitivo. "Esperimento bellissimo" dice Fabio Canino. È d'accordo la Smith Non li ha trovati convincenti Selvaggia Lucarelli che critica "l'effetto disordine" e Ivan Zazzaroni. Ma alla fine la coppia porta a casa 7, 8 e 9.

Incantano i ballerini per una notte Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Lui è un attore, lei ha già partecipato a Ballando con le stelle ma in Spagna. La coppia (nella vita e in pista) fa sognare. Bova ricorda la sua amicizia con Milly Carlucci: "Quando facevo il valletto e oggi vengo qui come ospite d'onore".

La classifica

All'ultimo posto Alessandro Morra e Sara Di Vaira, al primo, parimerito, Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina, Giaro Giarratana con Lucrezia Lando e Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale. Il tesoretto social va a Porcella che si stacca dai colleghi, mentre il tesoretto nella mani del direttore Mayer premier Gessica Notaro che va in testa. Passano direttamente alla quinta puntata di sabato prossimo 7 aprile Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Akash e Veera Kinnunen; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Amedeo Minghi e Samanta Togni; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. Allo spareggio finale Cristina Ich con Luca Favilla ed Eleonora Giorgi con Samuel Peron: il pubblico fa fuori l'attrice.