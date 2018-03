Seconda puntata del rilancio di The Voice of Italy e secondo appuntamento con le blind audition, che definiranno le squadre dei nuovi quattro giudici: J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia e Al Bano. Proprio quest’ultimo, come nella prima puntata, tolte definitivamente le vesti dell’idolo nazionalpopolare, ravviva la situazione fra le poltrone rotanti, con le sue frasette acchiappa-concorrenti e le ardite esibizione canore. E quindi l’altra new entry, Costantino della Gherardesca, chiamato a condurre il talent e risollevarne le sorti, sfrutta il cantautore pugliese per aggiungere quel tocco di trash che scalda i social.

Missione compiuta grazie a una delle esibizioni più "coraggiose" della carriera di Al Bano, che stavolta si cimenta con il tormentone della Dark Polo Gang “Cono Gelato”. Se già la versione originale metteva i brividi, in senso negativo, Al Bano riesce inspiegabilmente a peggiorare la situazione. Ma trovate trash a parte, Al Bano, con il suo ben rodato fascino pugliese, porta a casa una nutrita truppa di concorrenti femminili. “Sta facendo un harem” scherza Renga, che si è visto sfilare da sotto il naso un paio di voci interessanti. Il cantante riccioluto riscuote successo sui social, ma non molto fra i concorrenti e in questa seconda puntata ne porta nel team solo due.

Torna in azione una delle poche novità di quest’anno, il pulsante blocca-giudici, che permette a un giudice di bloccarne un altro durante l’esibizione di un concorrente. Ad usarlo, stavolta contro J-Ax, è la nuova coach Cristina Scabbia, cantante del gruppo metal Lacuna Coil, per portare nel suo team la one girl band Alessandra Machella, che reinterpreta “Andiamo A Comandare” di Rovazzi; cover riuscita, a differenza di quella di Al Bano. Era la concorrente perfetta per J-Ax, che però rimane a bocca asciutta, mette il broncio e promette vendetta.

Proprio lui, che dovrebbe essere il più esperto dei quattro, spesso sembra quasi un pesce fuor d’acqua che cerca, senza successo, di fare il ruolo del giudice simpatico ed esperto. Ma il rapper può consolarsi con l’entrata nel suo TeamDelAx di due voci che diranno sicuramente la loro nelle fasi finali di The Voice. La prima è quella di Riccardo Giacomini con il suo rap superveloce, decisamente troppo veloce per Al Bano, che rimane imbambolato sulle rime del giovane sardo. Riccardo è “Il primo vero rapper di The Voice” esulta invece J-Ax. La seconda è quella della giovanissima Angelica Paolo Ibba, che porta sul palco “Issues” di Julia Michaels. La sua voce, finora una delle più pulite e promettenti, fa girare in un attimo tutti e quattro i giudici, ma Angelica, aiutata da Costantino, sorprende tutti e sceglie lo zio Ax.

⚠️ Come è andata realmente ⚠️ #TVOI pic.twitter.com/bKcMuOp8xh — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 29 marzo 2018

Prende un buon bottino anche Cristina Scabbia, che fa la parte del giudice rockettaro e infatti porta a casa i concorrenti più rockettari ed energici. Fra loro c’è Graziana Campanella, che canta “I Miss The Misery” dei semisconosciuti Halestorm. Scelgono Cristina anche Elisabetta Anietie Eneh, giovane cantante di origine nigeriane, che convince tutti i giudici con “Rome Wasn't Built In A Day” dei Morcheeba, e Antonio Marion, napoletano molto scaramantico già partecipante di X Factor. Il suo giudice fu Simona Ventura; stavolta sceglie come coach la cantante dei Lacuna Coil perché dice di averla sognata prima della trasmissione.

Per il resto The Voice of Italy non perde il vizio di mostrare una sequela di vite difficili e artisti tormentati, o presunti tali, che alla lunga stanca. E quando uno di loro non viene scelto da nessun giudice le cose finiscono male, come nel caso del concorrente Saverio Martucci, che dopo un’esibizione poco convincente lancia la chitarra sul palco. Lui non è Jimi Hendrix, ma almeno scuote un po’ la serata, e soprattutto i social, che ringraziano. Almeno su Twitter The Voice sembra funzionare.