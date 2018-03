Morte Frizzi, Cinzia Fiorato contro la Rai su Facebook. Poi rimuove il post

Post al veleno su Facebook per Cinzia Fiorato. La giornalista attacca la Rai colpevole di aver messo in disparte Fabrizio Frizzi in alcune stagioni della sua carriera perché non raccomandato. "Oggi tutti piangono Frizzi, ma nessuno ricorda che la Rai che oggi lo celebra lo ha tenuto da parte per molto tempo. Perché lui non faceva parte dei raccomandati, di chi si prende contratti da 70 milioni per stare seduto dietro un acquario, gente torbida che usa ogni mezzo per prendersi tutta la torta e non lascia agli altri nemmeno le briciole". Il post è stato poi rimosso da Facebook.