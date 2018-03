"Loro", il film di Sorrentino su Berlusconi esce al cinema in due parti

Il film italiano più atteso dell'anno ha una sorpresa in serbo per gli spettatori. "Loro", del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, pellicola incentrata sulla figura di Silvio Berlusconi, uscirà al cinema in due parti distinte: la prima sarà nelle sale italiane il 24 aprile, la seconda il dieci maggio. L'annuncio è arrivato oggi insieme al primo trailer del lavoro. Se nel teaser si ascoltava la voce di Berlusconi, interpretato da Toni Servillo, che raccontava di come si aspettasse di poter essere ricco, premier e amato da tutti, mentre si assisteva a scene di feste a bordo piscina, nel trailer si sente Berlusconi cantare "Malafemmena", mentre vengono inquadrati solo coloro che lo ascoltano in silenzio in luoghi diversi.

"Loro 1" e "Loro 2" sono una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l'Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia i film saranno distribuiti da Universal Pictures International Italy per Focus Features mentre Pathé, curerà le vendite internazionali. Accanto a Toni Servillo, protagonista del film, ci saranno fra gli altri Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis e Max Tortora.

Intanto bisognerà attendere il 12 aprile, giorno della conferenza stampa di presentazione del Festival di Cannes, per avere la conferma della presentazione del film proprio durante la kermesse francese. In tal caso, a questo punto, si parlerebbe solo della seconda parte, visto che la prima uscirà a circa due settimane dall'inizio del Festival.