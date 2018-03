Ermal Meta e Marco Bocci, ecco i commissari (esterni) al serale di Amici

"Amici" continua a sorprendere. Nella rivoluzione annunciata di Maria De Filippi per il serale del talent spuntano altri due nuovi nomi, il vincitore del Festival di Sanremo Ermal Meta e l'attore Marco Bocci.

Secondo quanto riporta Davide Maggio sul suo sito davidemaggio.it il cantautore albanese ha detto no a "X Factor" ed ha accettato di restare al talent di Canale 5, dove lo scorso anno – sempre nella fase serale del programma – sedeva in giuria insieme ad Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Nel corso di questa edizione, in onda da sabato 7 aprile, sarà nella commissione esterna, composta da rappresentanti dello spettacolo italiano, dalla danza al cinema, dal canto alla tv, che in ogni puntata giudicheranno le performance dei talenti delle due squadre, insieme alla commissione interna (formata dai professori) e al pubblico da casa tramite televoto. Anche l'attore umbro Marco Bocci, ospite tante volte al talent, quest'anno parteciperà al programma come componente della commissione esterna.