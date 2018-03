Appuntamento con la semifinale, domani giovedì 29 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD, di Celebrity MasterChef, lo spin-off del cooking show più famoso della tv che mette ai fornelli 12 personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo uniti dalla passione per la cucina.

Dopo le eliminazioni nella seconda puntata di Serena Autieri, Lorenzo Amoruso e Valerio “Fayna” Spinella, i sei concorrenti rimasti in gara – Anna Tatangelo, Orietta Berti, Davide Devenuto, Margherita Granbassi, Andrea Lo Cicero, Daniele Tombolini – sono pronti a rientrare nella cucina di Celebrity MasterChef e ad affrontare una nuova ed emozionante Mistery Box.

Le 6 celebrities, infatti, dovranno cucinare e superare il piatto portato loro in dono dai propri “maestri”: amici e familiari. Questi ultimi potranno consigliare e dare indicazioni ai concorrenti senza però poter intervenire.

L’allievo che per i giudici avrà superato il suo maestro otterrà un importante vantaggio che potrà sfruttare nel difficile Invention Test. I concorrenti dovranno infatti preparare un piatto che esalti le caratteristiche di alcuni particolarissimi ingredienti “killer”, noti anche nelle precedenti edizioni di Celebrity MasterChef. Chi non riuscirà nell’impresa dovrà togliersi il grembiule e abbandonare per sempre la cucina più famosa d’Italia.

Nel secondo episodio, i 4 concorrenti rimasti in gara affronteranno una prova in esterna “stellata”: ospiti del brillante chef Luigi Taglienti, patron del Lume di Milano con una stella Michelin, dovranno preparare un piatto degno di essere inserito nel menù.

Il vincitore potrà accedere direttamente alla balconata garantendosi un posto per la finale. Per gli altri un Pressure Test senza possibilità di replica: chi non convincerà i giudici uscirà per sempre dalla cucina di Celebrity MasterChef.

L’impegno di MasterChef nel ridurre gli sprechi prosegue anche in questa special edition. I concorrenti sin da subito troveranno a disposizione la doggy bag targata MasterChef per riutilizzare gli scarti della prova e per ribadire il messaggio che ogni singola parte degli alimenti può essere riutilizzata per creare nuove ricette.

L’appuntamento con Celebrity MasterChef Italia è giovedì 29 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD (Disponibile anche su Sky On Demand). Media partner di Celebrity MasterChef è RTL 102.5.