Torna il Grande Fratello (nip - "non important person") e lo condurrà Barbara D'Urso. A un mese di distanza dalla messa in onda, ecco le prime indiscrezioni: inquilini semi-vip fra i quali Guendalina Tavassi e Andrea Cerioli. Barbara D’Urso ha poco tempo per preparare il ritorno in pompa magna del Grande Fratello nip o presunto tale. Il reality dalla porta rossa andrà in onda a fine aprile e per Mediaset deve essere un successo dopo i flop delle ultime edizioni.

Le prime indiscrezioni riferivano di un Grande Fratello mezzo vip e mezzo nip. E oggi il sito davidemaggio.it aggiunge numerosi particolari: “Prende sempre più corpo l’idea di ospitare nella casa di Cinecittà non solo vecchie glorie del programma ma anche alcuni parenti di per avere maggiore attenzione mediatica sullo show. La cosa starebbe facendo storcere il naso a qualcuno (…) Il braccio di ferro tra favorevoli e contrari è tuttora in corso ma iniziano a trapelare i primi nomi”.



Davide Maggio fa anche alcuni nomi, seppur nel campo delle ipotesi: Andrea Cerioli, ex gieffino ed ex tronista di "Uomini e Donne", Veronica Ciardi, ex concorrente del GF 10, Guendalina Tavassi, altra ex gieffina e attualmente opinionista di Barbara D’Urso e Marco Cucolo, il giovane fidanzato di Lory Del Santo.