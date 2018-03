Dallo stornello al rap, riecco il concorso di Elena Bonelli

Al via la quarta edizione del concorso "Dallo Stornello al Rap" ideato dall'artista romana Elena Bonelli, definita la "Voce di Roma nel mondo". Il concorso ha lanciato talenti come Cranio Randagio, Mirkoeilcane, Simone Gamberi, Emilio Stella e i Lontano da qui. Le selezioni sono aperte ai giovani musicisti under 35, che creino nuovi brani in dialetto romano oppure in italiano ma con un unico tema: la città di Roma ed il suo quotidiano. La scadenza per la presentazione dei brani musicali è fissata al 30 aprile 2018.

Il fine del concorso "Dallo Stornello al Rap" è quello di infondere nuova linfa vitale nella canzone popolare romana troppo spesso dimenticata, sottovalutata e rimasta confinata entro le mura capitoline. Quest’anno, la Giuria sarà composta da autorevoli giovani figli d'arte, che proseguono le attività paterne e ne preservano l’eredità, come Francesco Venditti, Francesco Fiorini, Corrado Guzzanti, Adriano Giannini, Cesare Rascel. La giuria sarà chiamata a scegliere i tre vincitori in una rosa di dieci proposte. Ai tre vincitori è destinato un montepremi in denaro. Al talent hanno aderito molte istituzioni, come la Regione Lazio, Il Nuovo IMAIE, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Lo storico del concorso e il relativo regolamento sul sito [CLICCA QUI] e su Facebook [CLICCA QUI]