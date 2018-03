Ha suscitato un’ondata di polemiche l’esibizione di Nadia Rinaldi a "Domenica Live". Molti le hanno chiesto perché si sia lasciata umiliare in quel modo e perché Barbara D’Urso non l’abbia fermata. A difenderla ci ha pensato Giucas Casella: “Non arrabbiatevi e non prendete tutto sul serio”.

L’attrice romana aveva partecipato all’Isola dei Famosi per rilanciare la sua immagine, ma sembra andarle tutto storto: l’eliminazione polemica, il “canna-gate” sul quale è stata nebulosa e adesso la performance sotto la finta ipnosi. Ieri Giucas Casella, dopo averla fatta cadere in catalessi, le ha detto di ballare sulle note della sensuale “Lady Marmelade” incitandola a fare “di più, di più”. Ne è venuto fuori un esempio di pessima televisione: il vestitino si è alzato fino a scoprire completamente le mutande mostrate da ogni angolazione. Si sono rotte perfino le calze. Va bene il trash, ma a furia di alzare l’asticella si perde il senso della misura e dell’amor proprio.

Dopo l’ “ipnosi”, Barbara d’Urso (che ha riso tutto il tempo) ha mandato il tassativo, ma al rientro in studio non ha rimandato in onda l’accaduto come fatto con Cecilia e Vladimir Luxuria. La Rinaldi non ha risposto ai tanti commenti di followers indignati o dispiaciuti, mentre Giucas Casella ha scritto sul profilo Facebook di Nadia: “Nadia è una donna splendida ricettiva e generosa …e oggi l’ha dimostrato. Prendiamoci meno sul serio e con più leggerezza. La vita è bella, arrabbiarsi e insultare fa male alla salute. Tvb Nadia”.