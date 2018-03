Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi. E lei fa vedere le mutande

Il trash è più vivo che mai. Giucas Casella torna a "Domenica Live" e fa ipnosi da spettacolo con Nadia Rinaldi, l’ex naufraga dell'Isola dei Famosi. L’attrice romana finisce mutande all’aria. Giucas Casella sceglie come “vittima” la Rinaldi. Le prove di Cecilia Capriotti e Vladimir Luxuria furono pessime, ma questa vincerà l’Oscar dei Nuovi Mostri, per la felicità del tg satirico di Antonio Ricci. Il paragnosta l’addormenta e le dice che deve sentirsi molto sexy, che ha voglia di ballare e sedurre. Nadia Rinaldi si dà da fare sulle note di "Lady Marmellade": il vestito blu e nero è corto e sale pericolosamente, le gambe si aprono e spuntano le mutande: non una, non due ma tre volte. Lo slip bianco è sempre più visibile, si vede perfino il modello della calza.

Poi la Rinaldi riderà a crepapelle e si gratterà come se avesse punta dai mosquitos. Ma dal clistere alle mutande è un continuum. Epico e indimenticabile. Oltre che discutibile. Un momento di super trash top tv che sabato prossimo deve essere analizzato nel programma “Tv Talk” su RaiTre.