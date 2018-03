Alessia Marcuzzi tenta il colpaccio e sposta l'Isola dei Famosi al venerdì

L'Isola dei Famosi cambia di nuovo giorno. Dopo il balletto della messa in onda, lunedì, martedì, di nuovo lunedì, di nuovo martedì (per colpa del Commissario Montalbano), adesso si sposta al venerdì. Alessia Marcuzzi e i suoi naufraghi andranno in onda martedì 27 marzo, poi una lunga pausa fino a venerdì 6 aprile. Un valzer che potrebbe stancare pure i telespettatori più affezionati. Ma perché l'Isola dei Famosi cambia ancora giorno? Per opporsi al ritorno su RaiUno de "La Corrida" affidata alla conduzione di Carlo Conti. I dilettanti allo sbaraglio di Corrado sono molto temuti a Cologno Monzese e per provare a non perdere la serata del venerdì, Mediaset fa contro-programmazione con gli affamati di Playa Dos.