A "Ballando con le stelle" esplode il caso Akash, la Lucarelli fa a pezzi Cristina. Eliminata Stefania Rocca

Esplode il caso Akash sul giallo dei nomi d'arte, lui prova a chiedere scusa ma la criminologa Bruzzone non tollera i modi. Il giudice Zazzaroni ancora sotto accusa per le critiche alla coppia di ballo same sex Ciacci-Todaro e Selvaggia Lucarelli fa a pezzi Cristina Ich l'allieva innamorata del maestro che non balla più come prima. È la serata delle polemiche a "Ballando con le stelle", ne scoppiano talmente tante che Milly Carlucci alla fine è preoccupata perché coi tempi sono in ritardo su tutto.

Ad aprire le danze è il valzer di Stefania Rocca e Marcello Nuzio. Il giudice Canino li elogia nonostante le dimenticanze, per l'esperta della tecnica Carolyne Smith diche che "è andata bene ma serve più sicurezza". Il più critico è Mariotto, la pi cattiva la criminologa Bruzzone che boccia la recita pre-balletto: "Basta perché la differenza tra le performance è palese e ti penalizza". L'attrice si giustifica: "Mi serve per costruire un filo emotivo con la danza che non è il mio campo".

Brividi e freschezza, esattamente con un'onda del mare Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina travolgono pubblico e giuria con il loro charleston. "Sei bravo, hai ritmo e hai l'atteggiamento giusto" dice la Smith. La Lucarelli si sbilancia: "Siete la mia coppia preferita di sempre". I voti 9 e 10, solo Fabio Canino si contiene con un 8.

Non piace il tango di Amedeo Minghi con la bella Samanta Togni. Per Zazzaroni il cantante è "incerto nei movimenti". Per la Lucarelli "non c'è tensione". Alla fine il più cattivo è Mariotto che gli molla un 3 dopo averlo definito uno "zombie".

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale sfoderano il cià cià cià. Per Zazzaroni "è stata la prima volta che ha tentato di ballare" mentre la Smith riconosce che l'attrice di Don Matteo è andata a tempo ma la punisce per le gambe. Piovono 3.

Prendono zero l'attore Massimiliano Morra e la sua ballerina Sara Di Vaira. È la prima volta nella storia di "Ballando con le stelle". Morra ha avuto un grave incidente con l'auto è rimasto illeso nello schianto ma per tutta la settimana non si è allenato: il suo valzer non è giudicabile.

Il comandante Bocci si è ammalato di ballo e la maestra Alessandra Tripoli è fiera di lui. L'esibizione è la meno brillante rispetto alle scorse due puntate ma il quick step è da 8. "La Tripoli è pure più gnocca in questa edizione" commenta Selvaggia Lucarelli. Tutta colpa del divisa sexy da hostess che esplode in un abito lungo (e scollacciato) da ballo.

Sorprende Eleonora Giorgi che migliora grazie a Peron e porta a casa tutti 5.

Akash e Veera Kinnunen si esibiscono in uno charleston incredibile ma alla fine della performance esplode il giallo della doppia identità del modello indiano. Le scuse che vorrebbe porgere gli sfuggono di bocca e, alla fine, si scontra con la criminologa Bruzzone. Milly e il giudice Mariotto riportano la calma ma il caso non è chiuso. Intanto l'esibizione viene promossa: tutti 8 e 9.

Gessica Notaro e Stefano Oradei non deludono mai. Il tango è spettacolare, la miss sfregiata muove le gambe come se avesse sempre danzato. Carolyne Smith è entusiasta. Per Canino è "la più brava". Zazzaroni si complimenta per "la precisione mai vista". Mariotto è grato per il messaggio contro la violenza sulle donne che la Notaro porta in pista su Raiuno. Tutti 10, tranno l'8 dell'avara Lucarelli.

Balla la coppia same-sex composta dal costumista Giovanni Ciacci e il ballerino Todaro e riesplode la polemica contro Ivan Zazzaroni accusato di omofobia, con tanto di bacchettata da parte di Selvaggia Lucarelli appoggiata da Fabio Canino.

Il paso doble di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando fa impazzire Mariotto che gli dà 10: "Rappresentate la novità".

Delude invece la salsa di Cristina Ich con Luca Favilla. L'esperta Smith la boccia: "Sei elegante e sensuale ma oggi non hai dato il massimo". La Lucarelli la fa a pezzi, il suo ballerino (che nel frattempo è diventato il fidanzato) la difende. Ma tutta la giuria è compatta. Dal canto suo la modella romena la prende con filosofia: "Motivazioni logiche - dice - mi impegnerò di più". Non è che la storia d'amore sbocciata col suo maestro la distrae dalla danza?

A sorpresa sulla pista di Ballando con le stelle si esibisce Anastacia, la cantante dal successo planetario che ha venduto 50 milioni di dischi in tutto il mondo ed ha combattuto contro il cancro. La performance con Maykel Fonts è da 10. C'è anche l'incursione di Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino che ballano con Robozao.

La classifica

Alessandro Morra a zero conquista il tesoretto social, quello della giuria va invece a Eleonora Giorgi. Passano alla quarta puntata di Ballando con le stelle Francesco Porcella-Anastasia Kuzmina, Eleonora Giorgi-Samuel Peron, Gessica Notaro-Stefano Oradei, Akash Kumar-Veera Kinnunen, Cesare Bocci-Alessandra Tripoli, Amedeo Minghi-Samanta Togni, Giovanni Ciacci-Raimondo Todaro, Cristina Ich-Luca Favilla, Nathalie Guetta-Simone Di Pasquale, Massimiliano Morra-Sara Di Vaira. Le coppie che finiscono al televoto e devono ballare per la salvezza sono Stefania Rocca-Simone Di Pasquale e Giaro Giarratana-Lucrezia Lando: alla fine il blogger avventuriero stravince con il 79% delle preferenze e manda a casa l'attrice.