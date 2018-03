Uomini e Donne, Ida scappa dal Trono Over. I maschi sfilano (mezzi nudi)

Trono Over di "Uomini e Donne" tra scenate di gelosia, sfilate con balletti e parolacce. Ida scappa dallo studio e dice addio a Riccardo, Sossio crede che il "vero uomo" conquisti le donne con un colpo di bacino, mentre Tina si infuria per la paletta del voto: “Andate a f…”.

"La corda spezzata"

I misteri della vita includono Ida innamorata persa di Riccardo. Bell’uomo, per carità, ma non un adone né un arguto pensatore. A lui importa poco della bella bresciana dagli occhi languidi e tristi. Riccardo continua a rinfacciarle di aver ballato con Sossio dopo che aveva fatto entrare una corteggiatrice (eliminata perché non gli piaceva). Una ripicca, nulla di più. Il pugliese ci sta costruendo un castello di carte tanto da indurre la sempre pacata Tina a dirgli: “Io al posto di Ida ti avrei dato tanti di quegli schiaffoni…”. Si riparte da qui e la dama stufa annuncia: “Lascio la trasmissione. Mi ha detto che è finita per quel ballo”. La nuova versione di “prendiamoci una pausa di riflessione, non è scattata, ecc,ecc.”. Esce dallo studio e Gianni Sperti le corre dietro per convincerla a tornare, ma lei è irremovibile: “Non sono sceneggiate, vado a casa mia, ci sto bene. Gianni io non riesco a stare lì e avere questi sbalzi d’umore. Davvero non ce la faccio. Basta”.

La rincorre pure il cavaliere e finiscono in un punto cieco, non raggiungibile dalle telecamere. Si sente: “Stai fermo, non venire Riccardo. Mi lasci stare? Mi hai detto che era chiusa per un ballo. Adesso mi devi lasciare in pace. Non mi fermo, come faccio a dirti di non seguirmi? Hai sottovalutato i tuoi sentimenti per un ballo? Ma che dici?”. Maria De Filippi richiama le telecamere in studio, Gianni commenta: “Ida è la più bella e si vede che è innamorata sul serio”, Tina manda messaggi trasversali: “Sono lacrime vere, non studiate”

“Il vero uomo” (alias A.A.A. cercasi disperatamente)

La sfilata riguarda gli uomini che con i loro outfit e il biglietto-pensierino inviato alla stylist Anahi (preferirebbe baciare Domenico piuttosto che leggere il surrogato dei messaggini dei Baci Perugina) devono interpretare “il vero uomo”.

Giorgio è il primo: completo classico con papillon coordinato alla pochette rossa. Solito sguardo da “io so io e voi non siete un ca**o”. Gemma gli dà la sufficienza: “Ripetitivo e banale”. Gianni Sperti lo pungola: “In passato aveva voti più alti. Mi ha infastidito il video messaggio in cui dice il vero uomo è quello che rispetta le donne. Non mi pare che di recente lo abbia fatto. Mi è sembrata una captatio benevolentiae”. Arriverà terzo.

Sossio si presenta a petto nudo depilato e oliato più della zona bikini di Belen. Piedi scalzi, camicia aperta e farfallino sciolto, inizia a ballare la salsa o quel che é. Va di bacino per circa tre minuti. Il parterre femminile si scalda, arrossisce, si bagna le labbra tumide, va in visibilio. È un ribollire di ormoni per il “Centocelle Nightmare” dalle tempie bianche che incurante del senso del pudore e del ridicolo concede pure il bis. Effetto 8 marzo, mimose e libera uscita. Tina apprezza: “Mi hai fatto passare tutti i pensieri. Mi hai fatto sentire donna, il mio corpo è ancora vitale”.

Angelo sceglie un completo con scarpe bianche, magliettina Tezenis bianca e valigia simil cartone a simboleggiare il suo viaggio nella vita. Già così fa ridere, ma peggiora la situazione baciando il bagaglio. Un abbigliamento che fa tanto Pio e Amedeo in Emigratis.

Gemma interrompe la sfilata per 5 minuti di celebrità: “Che Sossio non si permettesse più di minacciarmi di darmi 2 o 0 quando vado in passerella. Del suo voto me ne fotto proprio. Ma come si permette di ricattarmi e di minacciarmi?”, Tina: “Ma scherzava!!!”.

Domenico accetta l’aiuto di Anahi e orseggia sulla passerella sulle note di “Sex bomb”, Riccardo è pacchiano in giacca bianca e mocassini senza calzini, Valter opta per un outfit nero pompe funebri, mentre Salvatore ha un completo a quadroni verdognoli che descrive così: “Attraverso questo tipo di outfit ho voluto dimostrare di essere il grande sportivo che sono (elenca tutti gli sport di questo mondo e di Giove, Saturno e Venere, nda) e di essere anche elegante. Quest’abito contiene sportività, dinamicità e eleganza. Elementi necessari per considerarsi un vero uomo”. Se lo dice lui, gli crediamo sulla parola.

Tomas sfila con pantaloni a quadri e maglione a collo alto, Marco con un gessato scuro lucido e Franco in pantaloni bianchi, camicia nera e giacca a quadri verdi (gli scacchi hanno un gran successo fra questi bricconcelli di cavalieri) con rifiniture gialline. Gli mancava il rosso, il blu e “mamma aiutaci tu”. Tina non resiste e lo ribattezza l’Harrison Ford di Ostia Lido. Subito dopo scopre che da mesi i suoi voti non sono acquisiti ai fini della classifica ed esplode: “Ma allora che c***o me la date a fare la paletta? Cioè se i miei voti non contano è una perdita di tempo. Già ho fatto fatica a tenerla su perché era rotta, ora scopro che non serve? Ma allora andate a fa***lo”. La classifica finale vede Franco ultimo e Marco primo. Per questa settimana è tutto, linea a Maria De Filippi.