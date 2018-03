La puntata del "Maurizio Costanzo Show" è dedicata al rapporto genitori-figli e tra gli ospiti ci sono Eva Henger e la figlia Mercedesz e Francesco Monte con il padre Angelo. Niente “canna-gate”, anzi sì: Pio e Amedeo bersagliano di battute il modello tarantino: "Come cucina il pesce? Alle erbe".

Maurizio Costanzo, dopo aver accettato di invitare Eva Henger (si è imposta) apre così: “Io non parlerò dell’Isola ma promuoverò il libro Canne al vento del premio Nobel Grazia Deledda”. Chiede subito ad Angelo Monte che tipo di figlio è Francesco: “Bravo, attento e amorevole. La famiglia si è ristretta con la scomparsa della mamma ma si è saldata” e l'ex naufrago: “Per me è un grande padre che insieme a mamma ci ha spronato a inseguire i nostri sogni. Lo considero il mio migliore amico”. “E quanto ti manca la mamma?”. “Non posso quantificarlo”. A rompere il clima buonista, ci pensano gli irriverenti Pio e Amedeo: “Quando tornava a casa da scuola, il padre odorava le mani di Francesco”. “Non c’era bisogno”. “Va be’ te le pulivi vicino alle foglie di menta”.

“È una cosa che non riesco a quantificare, è un vuoto che ti porti…” #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/pt7uDTTJyw — Maurizio Costanzo (@Costanzo) 22 marzo 2018

Costanzo usa il bilancino e fa le stesse domande a Eva Henger e figlia. Per Mercedesz (poco apprezzata dal pubblico anche quando dice cose giuste, nda): “La mamma è buona premurosa e severa. Mio padre mi manca costantemente, ogni giorno” e il giornalista: “Non è l’immagine della Madonna e dai su, avrà un difetto”. “È severa”. E mamma Henger: “Ho sempre cercato di fare il meglio. Da piccola era molto indisciplinata, faceva male a se stessa e agli altri, poi da grande è diventata precisa e ordinata”. Nuova incursione di Pio e Amedeo: “Non ci esibiamo perché siamo qui gratis”. “E allora andatevene” risponde Costanzo. “Scherzi a parte, abbiamo convinto Vacchi a donare una cifra importante all’ospedale di San Giovanni Rotondo”.

Il giornalista scivola sulla cucina: “Sei una brava cuoca Eva? "Sì”. "E tu Francesco?". “Poco, molto poco. Cucino un po’ di pollo, pesce”, “E come?”, “Alle erbe!!” è il grido di Pio e Amedeo che aggiungono: “Ma Maurizio, lui si presta… però noi gli spezzavamo i filtrini”. Monte ride nervoso, incassa fremente: “Ah ma allora ti sei proprio fissato. Io porto la nomea, ma tu fai i fatti perché sei andato a Amsterdam e hai mandato in onda in Emigratis”, “Sì è vero, si vedrà nella prossima puntata”, “Zitto che ora si incazza Eva Henger”. L’ex naufraga ironizza: “Squalificateli” e Costanzo: “Leggete il libro Canne al vento, va”, “Ma la copertina è dura?” scherza Amedeo, “Non ho capito” dice Eva e Mercedesz provoca: “Francesco ce la spieghi la cosa della copertina?”, “Te la spiega Amedeo”. Il duo di Emigratis è dissacrante: “Dai Francesco, non bisogna negare l’evidenza perché non è poi così poco comune una canna. E comunque non andiamo via da qua se non fanno la pace”. La Henger fa buon viso a cattivo gioco ma è visibilmente seccata.

Più tardi, Costanzo torna leggero sull’argomento: “Ho sentito che parlavate di pace”, Pio e Amedeo si alzano e forzano Eva e Francesco ad abbracciarsi per l’ormai famoso selfie: “Dai su, pace, pace, managgia il diavoletto che ci ha fatto litigare, bacio”. Scatta la foto ma Monte li redarguisce: “I fatti vostri non ve li fate?”.

La dinamica del selfie, in effetti, dà ragione a quanto dichiarato dalla Henger a Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia. Grazie al filo diretto con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Striscia ha anticipato che non era scoppiata alcuna pace. Valerio Staffelli ha parlato di fake news (il selfie è autentico però) e ha mostrato una video telefonata con la Henger: “No non c’è stata alcuna pace. Mi avrebbe fatto piacere se avesse chiesto scusa o fatto coming out ammettendo, ma non è stato così”, “Ma non avete parlato della marijuana?”, “Costanzo ha detto preferisco non affrontare l’argomento, se n’è già parlato tanto altrove”.

L’inviato di Striscia approfondisce: “Una scelta della produzione?”, “Sì, la produzione aveva deciso di impostare la trasmissione in altro modo”. Staffelli ha chiesto della fotografia che ha scatenato i commenti social: “Pio e Amedeo ci hanno chiesto di fare un selfie. Siamo persone civili, c’è stato un attimo di titubanza, ma lo abbiamo fatto. Una foto non si nega a nessuno, ma non c’è stata alcuna pace”. E così Staffelli conclude: “Mara Venier aveva scritto #avetelefaccecomeilculo. Adesso è lei che dovrebbe dirci chi sono le vere facce come il cocco”.



A smontare la tesi della pace, anche Massimiliano Caroletti, marito della Henger. Sul suo profilo Instagram ha ripreso la foto “incriminata” con lo scopo di smascherare Gabriele Parpiglia. L'autore prezzemolino, nelle sue Instagram Stories, aveva scritto sulla foto: “Incredibileeee. Domani sera #mauriziocostanzoshow”. Caroletti lo ha asfaltato con un post: “L’incredibile furbata di @gabrieleparpiglia! Caro Gabriele (caro si fa per dire) questi giochetti potresti tranquillamente risparmiarteli.. .nessuna pace. NESSUNA! E più insisti e più continuo! Finto samaritano autore dell’Isola, del Costanzo e di Emigratis!”.