Barbara D'Urso: "Ho ceduto al corteggiamento, condurrò il Grande Fratello"

Barbara D’Urso ufficializza la conduzione del Grande Fratello. Alla fine di Pomeriggio 5, racconta la sua verità: “Chi mi segue tutti i giorni sa che a dicembre l’azienda mi aveva proposto tante cose tra cui la conduzione del Grande Fratello ma io avevo declinato. Poi l’azienda, che io amo tantissimo, ha continuato a corteggiarmi, corteggiarmi, corteggiarmi. Nei giorni scorsi sono uscite alcune indiscrezioni sui più importanti siti e adesso vi leggo il comunicato ufficiale: ‘Canale5 ha centrato il suo obiettivo, Barbara D’Urso in conduzione al GF’. Ho ceduto alle lusinghe e sono molto contenta. Voglio dare una sferzata al Grande Fratello. Ho poco tempo per lavorare con il capo progetto storico, ma daremo una svolta. Tre cose in una perché condurrò pure Pomeriggio5 e Domenica Live”.

