TheGiornalisti, gruppo capitanato da Tommaso Paradiso, tornano con il nuovo attesissimo singolo “Questa nostra stupida canzone d’amore”, una ballad rock che rappresenta al meglio le sue doti interpretative e autorali, che in questi mesi lo hanno portato anche a scrivere testi per i più importanti protagonisti della scena musicale italiana.

“È una canzone che si scrive quando si è pienamente felici – spiega Tommaso Paradiso - nel senso più alto di tutto ciò che la felicità può intendere. Talmente si raggiunge il benessere, cioè “LO STARE BENE” per davvero, che l'unica cosa che ti fotte è la paura di perderlo".

Il brano anticipa l’album in uscita in autunno 2018, esce a quasi due anni di distanza da “Completamente Sold Out” - certificato disco d’oro e per un anno e mezzo consecutivamente nella top 100 dei dischi più venduti in Italia - con cui i Thegiornalisti hanno segnato la nuova scena musicale, abbattendo le barriere tra la scena indipendente e il mercato mainstream, inaugurando una nuova fase del pop italiano.

“Questa nostra stupida canzone d’amore” è anche un videoclip e sarà on air dal 23 marzo. Il protagonista della storia, Alessandro Borghi, è un uomo qualsiasi seduto al bancone di un bar, che sfoga il suo dolore in un bicchiere di gin servito da un barman, Tommaso Paradiso, spettatore della sua sofferenza. Un elegante bar di frontiera, due amici che non si conoscono. Un silenzio interpretato e cantato.

TheGiornalisti saranno live nei palazzetti con il LOVE TOUR

21 ottobre 2018 - Torino @ PalaAlpitour

23 ottobre 2018 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

24 ottobre 2018 - Firenze @ Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2018 - Roma @ PalaLottomatica

2 novembre 2018 - Bari @ Palaflorio

3 novembre 2018 - Napoli @ Palapartenope

8 novembre 2018 - Genova @ RDS Stadium

10 novembre 2018 - Padova @ Kioene Arena

11 novembre 2018 - Montichiari (BS) @ PalaGeorge

18 novembre 2018 - Milano @ Mediolanum Forum