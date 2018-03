David di Donatello 2018, Steven Spielberg fa il mattatore ricordando Fellini

Il miglior regista è Jonas Carpignano per "A Ciambra". Questo il verdetto dei David di Donatello 2018 presentati da Carlo Conti. Ma non sono mancati i premi a Jasmine Trinca come attrice protagonista in "Fortunata" e a Renato Carpentieri come attore protagonista in "La tenerezza". Claudia Gerini ha vinto il David come attrice non protagonista per "Ammore e malavita" e Giuliano Montaldo quello per l'attore non protagonista in "Tutto quello che vuoi". David Speciale per Stefania Sandrelli: "Questo premio è la realizzazione di un sogno - ha detto l'attrice - Lo dedico a tutte le persone che ho incontrato nella mia lunga carriera e che mi hanno portato fino a qui".

I riconoscimenti organizzati dall'Accademia del cinema italiano sono stati segnati anche dalla protesta delle donne e dell'associazione "Dissenso Comune" contro i casi di abusi sessuali. Il premio per la miglior scenografia è andato a Deniz Gokturk Kobanbay e a Ivana Gargiulo per "Napoli Velata" di Ferzan Ozpetek. Il premio come miglior costumista è un ex aequo: vincono Massimo Cantini Parrini per "Riccardo va all’inferno" e Daniela Salernitano per "Ammore e malavita". Gian Filippo Corticelli ha vinto il premio come miglior artista della fotografia per il lavoro in "Napoli Velata". Donato Carrisi vince il premio come miglior regista esordiente per "La ragazza nella nebbia". Sono Pivio e Aldo De Scalzi i migliori musicisti ai David di Donatello 2018 per la colonna sonora di "Ammore e malavita".

Ma il mattatore della serata è stato Steven Spielberg. Il regista ha ricevuto il premio alla carriera e ribadito il suo amore e il suo debito nei confronti del cinema italiano con cui è cresciuto da spettatore e poi si è ispirato da regista. Dopo aver consegnato il David per il miglior regista esordiente allo scrittore Donato Carrisi per il film che ha diretto tratto dal suo libro "La ragazza nella nebbia", il cineasta americano ha raccontato un aneddoto e spiegato come Federico Fellini gli abbia dato uno dei consigli più importanti per la sua carriera. "La mia prima visita a Roma è stata nel 1971. Ero quasi all’inizio della mia carriera - racconta - ed ero qui dopo aver realizzato un film per la tv Usa che poi sarebbe uscito al cinema col titolo "Duel". Mi sono addormentato in albergo quando mi ha svegliato il consierge dicendomi che c’era una visita importante per me. Scesi e trovai ad attendermi Federico Fellini - ricorda - Allora ero molto giovane ma Fellini aveva visto "Duel" ad una proiezione la sera prima ed era venuto a dirmi quanto gli fosse piaciuta. Mi portò a fare una passeggiata e io vidi Roma attraverso gli occhi di Fellini. Alla fine della giornata mi riaccompagnò in albergo, Poi - continua Spielberg - sapendo che dovevo incontrare la stampa mi volle dare un consiglio. Mi disse: non dare mai due volte la stessa risposta alla stessa domanda. Mi ha detto: è sempre importante intrattenere il pubblico, ma è ancora più importante intrattenere te stesso. Mi stava dicendo che per conquistare il pubblico, bisogna prima di tutto essere il pubblico. Quel suo consiglio non l’ho mai dimenticato e molti dei miei film hanno preso questo consiglio alla lettera. Nel mio ufficio - conclude - da 45 anni ho la foto scattata con Fellini quel giorno».