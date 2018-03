Uomini e Donne, al Trono Classico Lorenzo ci ripensa e il gesto di Nicolò spiazza Virginia

Il Trono Classico di "Uomini e Donne" s'infiamma con i corteggiatori di Tina Cipollari, desiderosi di 15 minuti di celebrità. Intanto Lorenzo torna in studio, Nicolò presenta il padre a Marta e Mariano le bacia tutte. Come sempre.

Maria De Filippi apre la puntata mettendo ordine in questa classe di giovani indisciplinati. Richiamando Lorenzo: “Se vai via devi dire perché”. E il ragazzo: “Perché Sara ha sminuito il nostro bacio con Luigi, poi l’ha portato al suo paese e l’ha fatto conoscere alle sue amiche. L’ha fatta un po’ troppo sporca, l’ha portato a casa sua”. La De Filippi: “Ma stai scherzando? Lei ti ha baciato con tutti i tuoi difetti e con tutto quello che hai combinato finora, se vai via l’interesse era davvero scarso. Perché non dici quello che mi hai detto l’altro giorno?” e quello: “Uh, be’ sì, ho detto che vado pazzo per Sara”, poi con aria da uomo vissuto si rivolge alla tronista: “Hai una paura fo***ta di innamorarti di me”.

Si passa a Nicolò, Virginia e Marta. C’è sicuramente un grande feeling tra il ragazzo e Virginia, ma il tronista fa conoscere il padre a Marta, la corteggiatrice bionda che ha mentito ripetutamente a Nicolò e alla redazione. A Tina non piace: “Io adoro Virginia, lei non mi ha mai convinto, vuole solo fare business”. Marta è insofferente e chiede al tronista: “Quanto tempo ti serve ancora per decidere?”. E l’opinionista sbuffa: “Ma perché? Adesso devi imporre pure il giorno della scelta. Se fosse stato per me, da mo' che eri a casa. Devi avvertire il tuo amico? A proposito dì a quel gran cornuto del tuo amico di non prendermi in giro sui social”. Anche Gianni Sperti è arrabbiato: “Digli di smettere, ha preso in giro Tina, me e Nicolò”. Marta ride sotto i baffi.

La terza parte del dating show è dedicata a Mariano. Dopo il caos della scorsa puntata, in cui ha "limonato" con tutte le corteggiatrici, prova a essere più "educato". Va in camerino da Valentina e le fa due coccole che sfociano in baci intensi. Stessa solfa con Roberta. Insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Al rientro in studio, il furbo Mariano cerca di spiegare le sue sensazioni: "Mi trovo molto bene con Valendì, ma Roberta mi trasmette qualcosa, forse perché è napulitana comm me" e Nilufar: "Sembra una Marianina".

"La Corrida"

Maria De Filippi interrompe i giovani per dar spazio ai corteggiatori di Tina. Caricature di uomini più che cavalieri, dilettanti allo sbaraglio anziché potenziali compagni di una vita. Salvatore le vuole dedicare un ballo "anche per ravvivare i giovani", parte la musica anni '80 e lo sketch sgangherato di Salvatore che balla peggio dell'orso Yoghi. Poi si presenta Marco: “Tina è una splendida donna, è meravigliosamente donna”. E l’opinionista: "Lo può ripetere per una persona a casa?”. Chi ironizza è Maria: “Sì poi da vicino è una bomba".

Marco legge una poesia e a ruota lo fa anche Franco che però ha rubacchiato la poesia da internet e sempre la De Filippi: "Ah, perbacco!”. Scende pure Igor: "So che non ti garbano i torinesi ma non abbiamo solo il Museo Egizio" mandando una frecciatina (che non si può permettere) a Gemma. L’uomo pelato, giacca striminzita, bretelle calate e calzino corto, balla un reggaeton, le si struscia addosso con la stessa grazia di chi usa un panno per pulire i vetri. Domani i drammi esistenziali del Trono Over.