Stefano De Martino, lo sfogo da papà separato: "In Italia non siamo tutelati"

Stefano De Martino è uno dei protagonisti vampirizzati economicamente da Pio e Amedeo di “Emigratis”. L’inviato dell’Isola dei Famosi sta al gioco ma è molto serio quando parla di genitori separati e figli: “La legge non è giusta”.

Pio e Amedeo lo hanno intercettato a Ibiza e lo hanno stritolato di domande sull’ex moglie Belen Rodriguez: “Ma cosa ti ha detto tuo padre quando ha saputo che ti sposavi con Belen? E com’è a letto? Ed Emma?”, il ballerino sorride ma non risponde. “E al matrimonio quante persone c’erano?”, “Troppe”, Eeeh ma chissà quante buste!” e De Martino svela un retroscena: “Dovete sapere che venivano, mi abbracciavano e mi mettevano una busta all’interno della giacca. A fine serata avevo due pettorali enormi, mi levo la giacca per andare a ballare e quando sono tornato non c’era più un euro. Ve lo giuro”. Così Pio prende la palla al balzo: “Ecco perché ti ha lasciato, Belen si è chiesta ma chi è questo cogl***ne che si fa rubare i soldi”.

Un po’ a sorpresa il discorso si fa serio: “Hai avuto Santiago, ma te cosa pensi della legge che affida i figli alla madre”, “Non è giusta. Va cambiata. I padri separati non sono abbastanza tutelati. In base alla legge, io potrei vedere mio figlio solo due volte in un mese che educazione potrei mai dargli in così poco tempo? Cosa potrei insegnargli? Come farei a fare il padre? Che poi ho sempre pensato che quando una madre non fa vedere un figlio all’altro genitore, il dispetto non lo fa all’altro ma al bambino. A parte che se non mi facessero vedere mio figlio, a me salirebbe il crimine”. Quando gli chiedono se fosse mai stato preso in giro per il ballo, De Martino ironizza: “E come no! Lo sapete dalle nostre parti (nel napoletano, nda) se non vai a scuola calcio sei visto male, figurati se vai a danza, ma adesso le cose sono cambiate. Stiamo andando verso la giusta direzione”.

Pio e Amedeo avevano scroccato 500 euro ad Andrea Iannone, gli è andata meglio con De Martino: 520 euro. Noblesse oblige.