Uomini e Donne, al Trono Classico scocca il bacio tra Luigi e Sara. E parte il vaffa contro Lorenzo

Il Trono Classico di "Uomini e Donne" non riesce a emozionare e divertire quanto quello degli Over, ma tra un vaffa e un bacio, le due troniste si avvicinano alla scelta. Il corteggiatore Lorenzo lascia lo studio, ma recita troppo male per credergli, Sara bacia Luigi e Nilufar riacciuffa Niccolò che torna in studio, ma non Giordano afflitto in camerino.

Tina Cipollari è la tronista aggiunta (per alzare gli ascolti) del Trono Classico e Gemma Galgani testa i suoi corteggiatori non senza un pizzico d’invidia per la quantità e la giovane età. Il repertorio è un po’ ammuffito: Tina è grassa, non sa vestire, ama i balli “appolipati” e non vuole fiori ma panini alla mortadella. Un cavaliere ha il coraggio di dirle: “Sei un po' invadente, spetta a noi conoscerla”. Scendono gli aspiranti compagni, improbabili quanto la dieta Lemme, e spicca tal Giulio che vuole fare uno spogliarello sulle note di “Nove settimane e mezzo”. Una parodia della parodia di se stesso che si conclude con un paio di boxer a cuori. Maria De Filippi si diverte, dall’altra parte dello schermo prevale la noia e il fastidio.

Nilufar, Giordano, Lorenzo e Nicolò

I troni di Nilufar e Sara sono due porte girevoli: i corteggiatori entrano, escono, rientrano, riescono. Giordano è un bellissimo ragazzo, morbido come il pan bauletto e buono come una brioche alla nutella. Dopo aver saputo che la napoletana dagli occhi di cristallo ha voluto chiarire con Lorenzo, il corteggiatore-star (ha fatto il bischero con entrambe le troniste), ha deciso di andarsene. Nilufar non l’ha cercato in settimana per non litigare ma su invito della redazione è tornato negli studi Elios ed è in camerino. Lo raggiunge e prova a farlo rientrare in studio invano. Il tuttologo Lorenzo sentenzia: “Sei venuta da me per recuperarmi, ma da lui no. Dovevi andarci una settimana fa, se ci tenevi. È un problema di coerenza” e il pubblico scoppia a ridere visto che da settembre il giovane è indeciso tra Sara e Nilufar.

Sara, Luigi, Lorenzo e quel vaffa...

Nicolò, ex Temptaion Island, prende la parola: “Non mi è scattata la scintilla e quindi vado via”, Sara lo manda letteralmente a quel paese: “Apprezzo la sincerità di oggi ma non la bugia di ieri. Mi hai portato a casa tua, per cosa? Sei falso. Ma vaf***o, vaf***o”. C’è spazio anche per vedere un’esterna ed è quella tra Sara e Luigi. Lei lo ha portato nella sua città, Venafro, e gli ha fatto conoscere le amiche. Luigi è un po’ freddo ma dice: “Forse devo pensare di meno e fare di più”. E scatta un lungo bacio con ovazione del pubblico.

Al rientro in studio, è Lorenzo-show. Mani in tasca a mo’ di modello Diesel, voce sabbiosa e pacata, annuncia: “Ho un nervoso addosso che non potete capire. A malincuore me ne vado a casa. Ringrazio tutti, ma mi fa troppo male vedere queste cose”. Sara non si scompone: “Non gli do nemmeno retta, è una finta”. È più interessata a scoprire da Luigi chi è la bella ragazza con la quale esce la sera a Roma e da quanto tempo la conosce: “Da 5 mesi”. “Non siete amici da tanto tempo, cosa sono tutti questi selfie e like, limitati”. E quello: “Sceglimi e io mi limito”.